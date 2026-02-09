Main Menu

Himachal: पिता ने मोबाइल को लेकर डांटा तो... घर से भाग गया 16 वर्षीय छात्र

09 Feb, 2026

कुल्लू। कुल्लू जिले के सौर गाँव (कराडसू) में एक ऐसी ही हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहाँ मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगी डांट से आहत होकर 11वीं कक्षा का एक छात्र रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया है।

परिजनों के अनुसार, बीते करीब दो सप्ताह से 16 वर्षीय किशोर के व्यवहार में एक अजीब सा खिंचाव और मानसिक तनाव देखा जा रहा था। इस तनाव की जड़ हाल ही में हुई एक घटना बनी-जब घर वालों को उसके पास मोबाइल फोन मिला और उन्होंने उसे इस बात पर फटकार लगाई। वह डांट किशोर के मन पर कुछ इस कदर हावी हुई कि उसने बातचीत बंद कर दी और खुद को एकांत में समेट लिया।

करीब 5 बजे वह किशोर बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप घर की दहलीज लांघ गया। जब सूरज की पहली किरण के साथ घरवालों की नींद खुली, तो वह कहीं नहीं मिला। अपनों ने रिश्तेदारों से लेकर हर संभावित ठिकाने पर उसे तलाशा, पर उसकी कोई आहट नहीं मिली। अंततः थक-हारकर परिजनों ने कुल्लू पुलिस की शरण ली।

पुलिसिया कार्रवाई: 

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब तकनीक और पूछताछ का सहारा ले रही है। कुल्लू के पुलिस अधीक्षक मदन लाल कौशल ने बताया कि छात्र के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स को खंगाला जा रहा है।

उसके करीबी दोस्तों और सहपाठियों से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या उसने जाने से पहले किसी से कोई बात साझा की थी। पुलिस इलाके के रास्तों पर लगे कैमरों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि उसके जाने की दिशा का पता लग सके।

