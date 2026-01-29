Main Menu

Himachal Weather Alert: अगले चार दिनों तक भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमखंड गिरने की भी संभावना

Edited By Jyoti M, Updated: 29 Jan, 2026 11:47 AM

himachal heavy rain and snowfall warning issued for the next four days

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कुदरत के तेवर तीखे होने वाले हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने चेतावनी जारी की है कि राज्य में अगले चार दिनों तक भारी बारिश और बर्फबारी का दौर फिर से शुरू हो सकता है।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर कुदरत के तेवर तीखे होने वाले हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने चेतावनी जारी की है कि राज्य में अगले चार दिनों तक भारी बारिश और बर्फबारी का दौर फिर से शुरू हो सकता है। वर्तमान में भले ही राजधानी शिमला सहित कुछ हिस्सों में धूप खिली हो, लेकिन 30 जनवरी से ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा, जबकि 1 फरवरी के लिए भारी हिमपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

अस्त-व्यस्त जनजीवन और बुनियादी ढांचा बीते दिनों हुई भारी बर्फबारी के जख्म अभी भरे नहीं हैं। प्रदेश भर में मनाली-लेह और रामपुर-किन्नौर समेत चार नेशनल हाईवे और लगभग 800 से अधिक सड़कें अब भी बंद हैं। बिजली और पानी की किल्लत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं; राज्य में करीब 3,000 ट्रांसफार्मर ठप हैं और 100 से अधिक पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। पर्यटन नगरी मनाली में हालात बेहद नाजुक हैं, जहां कई गांवों में 18 घंटे से अधिक समय से 'ब्लैकआउट' है और सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं।

सुरक्षा और प्रशासन की तैयारी खराब मौसम को देखते हुए मनाली के शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया है। इसके अलावा, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमखंड (Avalanche) गिरने की चेतावनी भी दी गई है। सिरमौर में आसमानी बिजली गिरने से जान-माल के नुकसान की खबरें आई हैं। प्रशासन सड़कों को बहाल करने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन 29 और 30 जनवरी को सुबह-शाम कोहरे का अलर्ट जारी होने से राहत कार्यों में बाधा आ सकती है। पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को अनावश्यक यात्रा न करने और ऊंचाई वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

