Himachal Weather Alert: हिमाचल के इन 5 जिलों में बारिश-बर्फबारी का 'ऑरेंज अलर्ट', जानें अपडेट

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश इस वक्त कुदरत के दोहरे वार से जूझ रहा है। जहाँ एक तरफ पहाड़ चांदी जैसी बर्फ की चादर से ढके नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यही खूबसूरती अब स्थानीय लोगों और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीले तूफान और भारी बारिश ने दस्तक दे दी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।

बर्फबारी का ताज़ा हाल: सोलांग से नारकंडा तक सफेद चादर

घाटी में बीती रात से ही मौसम ने कड़े तेवर दिखाए हैं। पर्यटन नगरी मनाली के सोलांग नाला में करीब 12 इंच ताजा बर्फ जम चुकी है। यही हाल लाहौल-स्पीति का है, जहाँ अटल टनल के आसपास रुक-रुक कर हिमपात हो रहा है। राजधानी शिमला के ऊपरी क्षेत्र नारकंडा में भी मंगलवार सुबह से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जबकि मंडी जैसे निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी ने ठंड में इजाफा कर दिया है।

मौसम विभाग की चेतावनी: अगले 6 घंटे संवेदनशील

शिमला स्थित मौसम केंद्र ने अगले कुछ घंटों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जैसी स्थिति जताई है। विभाग के मुताबिक:

प्रभावित क्षेत्र: किन्नौर, लाहौल-स्पीति, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के शिखर।

अनुमान: हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ चुनिंदा स्थानों पर भीषण बर्फबारी और गर्जना के साथ तूफान की आशंका है।

ठप पड़ी व्यवस्था: आंकड़ों की जुबानी

23 जनवरी से शुरू हुए इस मौसमी संकट ने राज्य के बुनियादी ढांचे को झकझोर कर रख दिया है। वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार है:

लगभग 750 मार्ग यातायात के लिए बंद है। 1500 बिजली ट्रांसफार्मर ठप है। 175 पेयजल योजनाएं बुरी तरह प्रभावित है।

सावधानी ही बचाव है

प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। बर्फीले रास्तों पर फिसलन और बिजली गुल होने की समस्याओं को देखते हुए आपातकालीन सेवाओं को मुस्तैद रखा गया है।