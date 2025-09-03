Hamirpur: शराब के नशे में हुड़दंग मचाते पंजाब के 2 युवक काबू

हमीरपुर शहर में शराब पीकर गाली-गलौच और हुड़दंग मचाने की घटनाओं पर विराम नहीं लग सका है। हालांकि सदर पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मद्देनजर पहले ही मोर्चा खोले रखा है।

हमीरपुर (अजय): हमीरपुर शहर में शराब पीकर गाली-गलौच और हुड़दंग मचाने की घटनाओं पर विराम नहीं लग सका है। हालांकि सदर पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मद्देनजर पहले ही मोर्चा खोले रखा है। मंगलवार शाम को भी सदर पुलिस ने पंजाब राज्य से संबंधित ऐसे 2 युवकों को हिरासत में लिया है। ये दोनों युवक शराब के नशे में टल्ली होकर स्थानीय बस अड्डे के नजदीक हुडदंग मचा रहे थे। इन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। काबिलेगौर है कि बीते दिन शहर के गांधी चौक के नजदीक भी शराब के नशे में झूमते और बेंचों पर सोए कुछ प्रवासी मजदूरों का सोसल मिडिया पर वीडियो वायरल हो चुका है। ये प्रवासी नशे में स्थानीय लोगों से भी उलझे पड़े थे।

2 हफ्ते में करीब डेढ़ दर्जन हुड़दंगियों को हिरासत में ले चुकी है पुलिस

ऐसा भी नहीं है कि सदर पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती, हालांकि सदर थाना प्रभारी कुलवंत सिंह के यहां कार्यभार संभालने के उपरांत बीते करीब 2 हफ्ते में डेढ़ दर्जन के करीब ऐसे हुडदंगीयों को हिरासत में लिया जा चुका है, परन्तु इसके बाबजूद ऐसी घटनाओं पर पूर्णविराम नहीं लग सका है।

जिला पुलिस करती है तुरंत कार्रवाई : राजेश

इसके बारे में एएसपी राजेश उपाध्याय ने बताया कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करती है। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने और हुडदंगियों के खिलाफ कार्रवाई करने को दिन रात मुस्तैद है।