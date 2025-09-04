Hamirpur : शार्ट सर्किट से घर में लगी आग, लाखों रुपए का नुक्सान

कढ़ियार गांव के संजय कुमार, पुत्र रोशन लाल के घर में बिजली के शार्ट सर्किट से वीरवार सुबह करीब 6 बजे आग लग गई।

हमीरपुर (राजीव): कढ़ियार गांव के संजय कुमार, पुत्र रोशन लाल के घर में बिजली के शार्ट सर्किट से वीरवार सुबह करीब 6 बजे आग लग गई। इस दौरान कुछ ही देर में आग इतनी तेज हो गई कि आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया व घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई।

इस अवसर पर पंचायत प्रधान राकेश ने घटना का जायजा लेते हुए बताया कि आग लगने से संजय को करीब 5 लाख रुपए का नुक्सान हुआ है। वहीं उपप्रधान सचिन ने बताया कि संजय कुमार 45 प्रतिशत दिव्यांग है। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारण मकान व घरेलू सामान जल जाने से परिवार को काफी आर्थिक नुक्सान हुआ है। उन्होंने बताया कि आग लगने से संजय के घर की दूसरी मंजिल पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान करने की गुहार लगाई है।