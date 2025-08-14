Bilaspur: पिन जैनरेट करने के बहाने बैंक कर्मी ने बदला एटीएम कार्ड, खाते से निकाली नकदी

Edited By Vijay, Updated: 14 Aug, 2025 03:59 PM
बिलासपुर (बंशीधर): न्यायिक मैजिस्ट्रेट बिलासपुर के आदेश पर थाना कोट में एक बैंक कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। एसबीआई शाखा नयनादेवी के प्रबंधक अभय कुमार भारद्वाज ने शिकायत दी थी कि उनके ही शाखा का कर्मचारी राजेश कुमार अप्रैल 2019 में मैसेंजर के पद पर तैनात था। शिकायत के अनुसार पवन कुमार निवासी गांव खाल डाकघर सलोआ जिला बिलासपुर का नयनादेवी शाखा में खाता था। पवन कुमार ने अपना एटीएम कार्ड पिन जैनरेट करवाने के लिए राजेश कुमार को दिया था।
इस दौरान आरोपी ने पिन बनाने में मदद करते समय उसका एटीएम कार्ड बदल लिया और 3 अप्रैल से 13 अप्रैल 2019 के बीच उसके खाते से 30,500 रुपए की नकदी निकाल ली। शाखा प्रबंधक ने आंतरिक जांच में आरोपी को दोषी पाया और पुलिस पोस्ट नयनादेवी में शिकायत दी, लेकिन कई बार लिखित शिकायत देने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद बैंक प्रबंधन और पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के आदेश पारित किए। इस पर थाना कोट पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य आपराधिक मामला दर्ज किया। डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि की है।