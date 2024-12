Kullu: विंटर कार्निवाल मनाली की तर्ज पर पहली बार होगा कुल्लू महोत्सव का अयोजन, हिमाचली कलाकार जमाएंगे रंग

जिला मुख्यालय कुल्लू के मालरोड पर हिमाचली कलाकार खूब रंग जमाएंगे और स्कूली छात्र-छात्राओं को भी मंच मिलेगा...यहां 25 से 31 दिसम्बर तक कुल्लू महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

कुल्लू (गौरीशंकर): जिला मुख्यालय कुल्लू के मालरोड पर हिमाचली कलाकार खूब रंग जमाएंगे और स्कूली छात्र-छात्राओं को भी मंच मिलेगा...यहां 25 से 31 दिसम्बर तक कुल्लू महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में प्रदेश के जाने-माने पहाड़ी कलाकार प्रस्तुति देंगे। पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ-साथ स्कूली बच्चों को भी मंच प्रदान करने का इस आयोजन के माध्यम से प्रयास किया जाएगा।

नगर परिषद कुल्लू के कार्यकारी अधिकारी अनुभव शर्मा ने बताया कि यह आयोजन कुल्लू में पहली बार विंटर कार्निवाल मनाली की तर्ज पर किया जाएगा ताकि कुल्लू में भी शरद मौसम में पर्यटकों की आवाजाही बढ़े और यहां के लोगों के कारोबार में भी इजाफा हो। उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों की हिस्सेदारी को लेकर नगर परिषद कुल्लू ने निजी व सरकारी स्कूलों के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उनके स्कूलों की भागीदारी को सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श किया गया। स्कूली बच्चे इस आयोजन के दौरान एकल प्रस्तुति के साथ-साथ सामूहिक प्रस्तुतियां भी दे सकेंगे। इसमें गीत-संगीत से लेकर नाटक और नाटी शामिल रहेंगे।

सांस्कृतिक संध्याओं के लिए कलाकार तय

अनुभव शर्मा ने कहा कि 25 दिसम्बर को पहली सांस्कृतिक संध्या में पायल ठाकुर और कुशल वर्मा, 26 को मैजिक शो के साथ सीएम तोषी, 27 दिसम्बर को मैजिक शो के साथ राज ठाकुर और खुशबू भारद्वाज, 28 दिसम्बर को जादूगर के अलावा गोपाल चौधरी, 29 दिसम्बर को गोपाल शर्मा, 30 दिसम्बर को पहाड़ी गायक रमेश ठाकुर, जबकि 31 दिसम्बर की अंतिम संध्या को नाटी किंग ठाकुर दास राठी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।

यातायात को दशहरा उत्सव की तर्ज पर किया जाएगा डायवर्ट

गौरतलब है कि कुल्लू महोत्सव का आयोजन मालरोड ढालपुर में किया जाएगा और इस दौरान यातायात कुल्लू दशहरा उत्सव की तर्ज पर वाया क्षेत्रीय अस्पताल होते हुए डायवर्ट किया जाएगा। जबकि मालरोड के दोनों ओर बने फुटपाथ पर 70 कैनोपी लगाई जाएंगी, जिनमें 50 कैनोपी की ओपन टैंडरिंग होगी जबकि 20 कैनोपी स्थानीय स्वयं सहायता समूहों और मंडलों को दी जाएंंगी। जबकि लाल चंद प्रार्थी कलाकेंद्र के पास मालरोड और फूड कोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते के पास ही मंच सजाया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ नगर परिषद कुल्लू के तमाम पार्षद मौजूद रहे।

