'ओवर कॉन्फिडेंस' ले डूबा! उफनती नदी में उतार दी जीप, देखें खौफनाक वीडियो

Edited By Jyoti M, Updated: 25 Aug, 2025 10:33 AM
हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच, एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जो दिखाता है कि कैसे कुछ लोग अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मुश्किल में फंस गए।
जीप में सवार कुछ लोगों ने उफनती हुई नदी को पार करने का जोखिम उठाया। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि किनारे पर खड़े लोगों ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। ड्राइवर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जीप को नदी में उतार दिया।
जैसे ही जीप नदी के बीच में पहुंची, पानी के तेज बहाव के कारण वह अनियंत्रित हो गई। देखते ही देखते जीप पलट गई और लोग पानी में बहने लगे। यह देखकर किनारे पर मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। इस खौफनाक मंजर का वीडियो भी बना लिया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना से यह सबक मिलता है कि ऐसी खतरनाक स्थितियों में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए और हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए।