  • स्वतंत्रता दिवस पर कंगना रनौत ने दी बधाई, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की जमकर की तारीफ.. कह डाली बड़ी बात!

Edited By Jyoti M, Updated: 15 Aug, 2025 12:30 PM

kangana ranaut congratulated on independence day said something big

79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। स्वतंत्रता दिवस पर कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की तारीफ की, वीरता को सलाम किया और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं।  इस अवसर पर...

हिमाचल डेस्क। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। स्वतंत्रता दिवस पर कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की तारीफ की, वीरता को सलाम किया और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं।  इस अवसर पर एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री के भाषण की खूब प्रशंसा की और लिखा कि ''क्या स्पीच'' है। कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "क्या स्पीच है।"

कंगना ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी और इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर्शवीर सिंह ठाकुर की फोटो शेयर करते हुए उन्हें परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। अपने पोस्ट में कंगना ने लिखा कि हिमाचल प्रदेश के जुब्बल शिमला के वीर सपूत, फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर्शवीर सिंह ठाकुर को वीर चक्र से सम्मानित किए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई।

PunjabKesari

कंगना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर भारत का मान बढ़ाने वाले वीर को सलाम किया। उन्होंने यह भी कहा कि "हर हिमाचली और हर भारतीय को आप पर गर्व है।" कंगना ने अपने पोस्ट में वीरता और साहस को नमन करते हुए देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया।

कंगना रनौत अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में, उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के जीवन में आए बदलावों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण, गैस चूल्हे का वितरण और बैंक खातों का विस्तार जैसे कदम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक हैं। इन सभी प्रयासों से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। कंगना ने इन कदमों को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

