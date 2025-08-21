शिमला में फैली सनसनी: देर रात शरारती तत्वों ने गाड़ियों के शीशे तोड़कर मचाई दहशत, देखें वीडियो

शहर में देर रात शरारती तत्वों ने आतंक मचाते हुए कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, जिससे लोगों में भय और गुस्सा है। यह घटना शिमला में हुई। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ अज्ञात लोगों ने सड़कों पर खड़ी दर्जनों गाड़ियों पर पथराव किया।

सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने अपनी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त पाया। कई गाड़ियों के आगे और पीछे के शीशे पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। यह देखकर गाड़ी मालिकों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।

इस घटना से शिमला की शांत छवि पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द इन शरारती तत्वों को पकड़ने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।