चौंकाने वाला खुलासा: आरोपी ने 'Crime Patrol' देखकर बोर्डिंग स्कूल के बच्चों को किया था किडनैप, ऐसे रची थी साजिश..

शिमला के मशहूर बोर्डिंग स्कूल से तीन छात्रों के अपहरण मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी, सुमित सूद, ने पुलिस को बताया है कि उसने टीवी कार्यक्रम क्राइम पेट्रोल देखकर इस वारदात की योजना बनाई थी। यह घटना हिमाचल प्रदेश के शिमला के मशहूर...

हिमाचल डेस्क। शिमला के मशहूर बोर्डिंग स्कूल से तीन छात्रों के अपहरण मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी, सुमित सूद, ने पुलिस को बताया है कि उसने टीवी कार्यक्रम क्राइम पेट्रोल देखकर इस वारदात की योजना बनाई थी। यह घटना हिमाचल प्रदेश के शिमला के मशहूर बोर्डिंग स्कूल की है। यहां शनिवार को तीन बच्चों को किडनैप कर लिया गया था। सुमित ने आठ से दस दिन पहले ही अपहरण का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसे अपने कारोबार में भारी नुकसान हुआ था और उसे पैसे की सख्त जरूरत थी।

आरोपी खुद बोर्डिंग स्कूल की रहा है छात्र

सुमित सूद खुद भी बीसीएस का पूर्व छात्र रहा है। वह तीसरी से आठवीं कक्षा तक इसी स्कूल में पढ़ा था और जानता था कि राखी के दिन अधिकांश छात्र अपने घर जाने के लिए टाउन आउटिंग पर निकलते हैं। इसी का फायदा उठाकर उसने अपहरण की योजना बनाई। उसने यह भी बताया कि उसने फिरौती मांगने के लिए कैलिफोर्निया का एक वर्चुअल नंबर इस्तेमाल किया ताकि उसे पकड़ा न जा सके।

घटना वाले दिन सुमित सुबह 5:45 बजे ही स्कूल के गेट के पास पहुंच गया था। दोपहर 12:12 बजे जब तीनों छात्र स्कूल से बाहर निकले, तो सुमित ने खुद को स्कूल का पुराना छात्र बताकर उनसे दोस्ती की। उसने बच्चों को झांसे में लिया कि और कहा कि वह उन्हें ऑकलैंड टनल के पास छोड़ देगा, जहां से वे आसानी से मालरोड पहुंच सकते हैं। बच्चे उसकी बातों में आ गए और उसकी गाड़ी में बैठ गए।

जैसे ही सुमित बच्चों को गलत दिशा में ले जाने लगा, बच्चों ने विरोध किया। तब सुमित ने बच्चों को बताया कि उनका अपहरण हो गया है। बच्चों को लगा कि वह मज़ाक कर रहा है, लेकिन कुफरी में गाड़ी रोककर जब सुमित ने उन्हें रिवॉल्वर दिखाई, तो वे डर गए। इसके बाद उसने तीनों बच्चों की आँखों पर टेप लगवा दी और उन्हें अपने घर कोटखाई के कोकुनाला ले गया। वहाँ पहुँचकर उसने बच्चों को कपड़े बदलवाए, स्वेटर पहनाए और कहा कि वे अभी सोलन में हैं। उसने फ्रिज से पिज्जा निकालकर उन्हें खाने को दिया और उनके अभिभावकों के नंबर मांगे।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस को इस केस को सुलझाने में सीसीटीवी फुटेज से काफी मदद मिली। पुलिस ने बीसीएस गेट और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी में एक संदिग्ध दिल्ली नंबर की गाड़ी दिखी, जिसमें तीनों बच्चों को ले जाया गया था। पुलिस ने तुरंत इस गाड़ी का पता लगाया और आरोपी सुमित सूद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को सोमवार को जिला अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे 13 अगस्त तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है ताकि इस मामले की पूरी जांच की जा सके।