हिमाचल में लव मैरिज का खाैफनाक अंत: जिससे किया था प्यार उसी ने ली जान, जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां प्रेम विवाह के बाद एक महिला की उसके पति द्वारा हत्या कर दी गई। यह मामला रामपुर के तकलेच के केटू गांव की 25 वर्षीय अंजलि और देवठी के रहने वाले उसके पति सुशील से जुड़ा है। दोनों ने साल 2021 में लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनके रिश्ते में खटास आ गई थी और वे अलग-अलग रहने लगे थे।

अंजलि पोस्ट ऑफिस में नौकरी करती थी और डकोलड़ में एक किराये के कमरे में रहती थी। 14 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि अंजलि अपने कमरे में मृत पाई गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और परिवार की मौजूदगी में कमरे की जांच की। अंजलि के शव को पोस्टमार्टम के लिए शिमला के आईजीएमसी अस्पताल भेजा गया।

जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

16 अगस्त को आईजीएमसी शिमला में अंजलि के शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट में सामने आया कि अंजलि की मौत प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई थी, बल्कि उसके साथ मारपीट की गई थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की और मृतक के पति सुशील पर संदेह हुआ।

जांच में पता चला कि 14 अगस्त को अंजलि से मिलने उसके ससुर और पति सुशील आए थे। उन्होंने दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की। बातचीत के बाद दोनों वहां से चले गए, लेकिन बाद में सुशील वापस कमरे में लौटा। उसने अंजलि से मारपीट की, जिसके कारण उसकी मौत हो गई।

आरोपी पति गिरफ्तार

डीएसपी रामपुर नरेश ने बताया कि 18 अगस्त को पुलिस ने 25 वर्षीय आरोपी सुशील को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य सबूतों को इकट्ठा कर रही है और आगे की जांच जारी है। डीएसपी ने कहा कि रामपुर पुलिस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्र में अपराध करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।