CM सुक्खू का दिल्ली से लौटते ही बड़ा ऐलान, मंडी में HRTC की बस हुई हादसे का शिकार, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

हिमाचल डैस्क: राज्य में अब मौसम ने करवट बदल ली है और ऊंचे इलाकों में ताजा हिमपात हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा पंजाब केसरी ग्रुप पर की गई कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। भारत भ्रमण से लौटे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट ने शनिवार को ओक ओवर शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और स्नेह के साथ अपनी यात्रा के अनुभव उनसे सांझा किए। मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल में शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अन्दौरा में शनिवार सुबह एक अत्यंत हृदयविदारक घटना घटी, जिसने पूरे शिक्षा जगत और क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। सिरमौर जिले के नाहन में एचआरटीसी और निजी बस ऑप्रेटर्ज के बीच रूट टाइमिंग को लेकर हुए विवाद ने अब प्रदेशव्यापी रूप ले लिया है। सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कुल्लू पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 364 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।

हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, ऊंचाई वाले इलाकों में शुरू हुआ बर्फबारी का दाैर

राज्य में अब मौसम ने करवट बदल ली है और ऊंचे इलाकों में ताजा हिमपात हुआ है। शुक्रवार रात से लाहौल-स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात का सिलसिला शुरू हो गया है। रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा दर्रों पर लगातार बर्फ गिर रही है।

दिल्ली से लौटे CM सुक्खू का बड़ा ऐलान, कहा-मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल, नई योजनाएं लाएगी सरकार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। उन्होंने कहा कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से सत्ता-संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है और राज्य सरकार आने वाले समय में कई प्रकार की नई योजनाएं लेकर आएगी।

पंजाब केसरी ग्रुप पर आप सरकार की कार्रवाई 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि', अहंकार ही पार्टी काे ले डूबेगा : अनुराग ठाकुर

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा पंजाब केसरी ग्रुप पर की गई कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार के इस कदम को विनाशकाले विपरीत बुद्धि करार देते हुए कहा कि पंजाब सरकार सच का सामना करने से डर रही है।

भारत भ्रमण से लौटे ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’, सीएम सुक्खू से मिलकर कहा-'थैंक्यू सर'

भारत भ्रमण से लौटे ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ ने शनिवार को ओक ओवर शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और स्नेह के साथ अपनी यात्रा के अनुभव उनसे सांझा किए। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि यह यादगार अनुभव उन्हें आजीवन याद रहेगा।

हिमाचल में बड़ा हादसा: अनियंत्रित होकर पलटी HRTC बस, मची चीख-पुकार, कई यात्री घायल

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल में शनिवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। यहाँ गोभड़ता–निली रूट पर चल रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेतों में जा गिरी।

क्लासरूम में बच्चों के बीच राऊंड ले रहे थे टीचर, अचानक हुआ कुछ ऐसा कि मच गई चीख-पुकार

राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अन्दौरा में शनिवार सुबह एक अत्यंत हृदयविदारक घटना घटी, जिसने पूरे शिक्षा जगत और क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। विद्यालय में अंग्रेजी के प्रवक्ता धर्मेन्द्र कुमार (55) का कक्षा में पढ़ाते समय दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया।

नाहन विवाद काे लेकर HRTC ड्राइवर्ज यूनियन तल्ख, RTO पर लगाए गंभीर आरोप

सिरमौर जिले के नाहन में एचआरटीसी और निजी बस ऑप्रेटर्ज के बीच रूट टाइमिंग को लेकर हुए विवाद ने अब प्रदेशव्यापी रूप ले लिया है। इस मामले को लेकर एचआरटीसी चालक यूनियन ने सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

3 दिन के बच्चे का अपहरण, पुलिस ने UP से किया बरामद, पति-पत्नी गिरफ्तार

सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां के बिल्लावाली गांव से तीन दिन के नवजात शिशु का अपहरण कर लिया गया। हालांकि, बद्दी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल बच्चे को सकुशल बरामद किया, बल्कि अपहरणकर्ता पति-पत्नी को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से गिरफ्तार भी कर लिया है।

हिमाचल में 364 ग्राम चिट्टे के साथ पति-पत्नी सहित 3 तस्कर गिरफ्तार, SIT करेगी नैटवर्क की जांच

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे चिट्टा मुक्त अभियान के तहत कुल्लू पुलिस ने नशा माफिया पर अब तक का बड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 364 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक दंपति सहित कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

घर से नशे का कारोबार चला रही थी महिला, 5 साल बाद ऐसे हुई गिरफ्तार, मंडी से जुड़े तार

कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के तहत पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने हसोल (चौकाठ) गांव में छापेमारी कर एक 42 वर्षीय महिला को 152 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है।