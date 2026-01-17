Main Menu

  • Himachal: 3 दिन के बच्चे का अपहरण, पुलिस ने UP से किया बरामद, पति-पत्नी गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 17 Jan, 2026 10:10 PM

सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां के बिल्लावाली गांव से तीन दिन के नवजात शिशु का अपहरण कर लिया गया।

बीबीएन (ठाकुर): सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां के बिल्लावाली गांव से तीन दिन के नवजात शिशु का अपहरण कर लिया गया। हालांकि, बद्दी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल बच्चे को सकुशल बरामद किया, बल्कि अपहरणकर्ता पति-पत्नी को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से गिरफ्तार भी कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के समस्तीपुर निवासी सुनीता पत्नी जतेन्द्र बिल्लावाली गांव में किराए के मकान में रहती है। सुनीता ने बद्दी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पड़ोस में रहने वाले किराएदार रोहित और उसकी पत्नी रेखा निवासी संभल (उत्तर प्रदेश) ने उनके 3 दिन पहले जन्मे बेटे का अपहरण कर लिया है। शिकायत मिलते ही बद्दी पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस टीम ने सुराग जुटाते हुए आरोपियों का पीछा किया और उन्हें उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्दी अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए अपहरित बच्चे को बरामद कर लिया है और उसे माता-पिता के हवाले कर दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

