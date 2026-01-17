Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिमाचल में 364 ग्राम चिट्टे के साथ पति-पत्नी सहित 3 तस्कर गिरफ्तार, SIT करेगी नैटवर्क की जांच

हिमाचल में 364 ग्राम चिट्टे के साथ पति-पत्नी सहित 3 तस्कर गिरफ्तार, SIT करेगी नैटवर्क की जांच

Edited By Vijay, Updated: 17 Jan, 2026 07:44 PM

3 smugglers including husband wife arrested with 364 gram heroin

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे चिट्टा मुक्त अभियान के तहत कुल्लू पुलिस ने नशा माफिया पर अब तक का बड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 364 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।

कुल्लू (संजीव): हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे चिट्टा मुक्त अभियान के तहत कुल्लू पुलिस ने नशा माफिया पर अब तक का बड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 364 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक दंपति सहित कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के तार खंगालने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।

PunjabKesari

जानकारी के अनुसार पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी मनाली के चचोग गांव में मिली। यहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देते हुए नशा तस्कर संगत राम और उसकी पत्नी डिंपल को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान इस दंपति के कब्जे से 303 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से एक बोलेरो गाड़ी और 7200 रुपए नकद भी जब्त किए हैं। वहीं, दूसरी कार्रवाई भुंतर थाना क्षेत्र के अंतर्गत की गई। पुलिस ने यहां पंजाब के जीरकपुर निवासी अमित गुप्ता को 61 ग्राम चिट्टा के साथ रंगे हाथों दबोचा। पुलिस के अनुसार आरोपियों से बरामद चिट्टे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

एसपी कुल्लू मदन लाल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि कुल्लू पुलिस सिंथैटिक ड्रग्स और चिट्टा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरैंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इन दोनों मामलों में बरामद 364 ग्राम चिट्टा की खेप एक बड़ी रिकवरी है। एसपी ने कहा कि हमने इन तस्करों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक (नशा कहां से आया और किसे बेचा जाना था) का पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया है। जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही इस नैटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का भी पर्दाफाश किया जाएगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!