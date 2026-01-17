Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Una: पंजाब केसरी ग्रुप पर आप सरकार की कार्रवाई 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि', अहंकार ही पार्टी काे ले डूबेगा : अनुराग ठाकुर

Una: पंजाब केसरी ग्रुप पर आप सरकार की कार्रवाई 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि', अहंकार ही पार्टी काे ले डूबेगा : अनुराग ठाकुर

Edited By Vijay, Updated: 17 Jan, 2026 09:50 PM

mp anurag thakur

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा पंजाब केसरी ग्रुप पर की गई कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार के इस कदम को विनाशकाले विपरीत बुद्धि करार देते....

ऊना: भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा पंजाब केसरी ग्रुप पर की गई कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार के इस कदम को विनाशकाले विपरीत बुद्धि करार देते हुए कहा कि पंजाब सरकार सच का सामना करने से डर रही है।

अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि पंजाब की सरकार को 'के कंपनी' द्वारा रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कारण पंजाब सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। दिल्ली की लूट के बाद अब पंजाब में लूट जारी है।

अनुराग ने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान आतिशी द्वारा की गई बेअदबी पर उनका इस्तीफा तक नहीं मांग सके और गुरुओं का अपमान सहते रहे। अनुराग ने कहा कि अगर इन आरोपों को पंजाब केसरी छापती है तो सच का सामना करने की बजाय घबराहट और बौखलाहट में पंजाब सरकार पंजाब केसरी के संस्थानों पर छापे मरवाती है। 

अनुराग ने कहा कि आप जितना मर्जी डरा-धमका लाे, लेकिन पंजाब की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि आम आदमी पार्टी का अंत अब तय है। उन्होंने कहा कि मीडिया स्वतंत्र होनी चाहिए उसे अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। अगर उसे कोई दबाने या कुचलने की कोशिश करता है तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। अनुराग ने आप सरकार को चेताया कि आप का ये अहंकार ही आप को अंत की ओर लेकर जाएगा।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!