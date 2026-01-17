Una: पंजाब केसरी ग्रुप पर आप सरकार की कार्रवाई 'विनाशकाले विपरीत बुद्धि', अहंकार ही पार्टी काे ले डूबेगा : अनुराग ठाकुर

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा पंजाब केसरी ग्रुप पर की गई कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार के इस कदम को विनाशकाले विपरीत बुद्धि करार देते....

ऊना: भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा पंजाब केसरी ग्रुप पर की गई कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार के इस कदम को विनाशकाले विपरीत बुद्धि करार देते हुए कहा कि पंजाब सरकार सच का सामना करने से डर रही है।

अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि पंजाब की सरकार को 'के कंपनी' द्वारा रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कारण पंजाब सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। दिल्ली की लूट के बाद अब पंजाब में लूट जारी है।

अनुराग ने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान आतिशी द्वारा की गई बेअदबी पर उनका इस्तीफा तक नहीं मांग सके और गुरुओं का अपमान सहते रहे। अनुराग ने कहा कि अगर इन आरोपों को पंजाब केसरी छापती है तो सच का सामना करने की बजाय घबराहट और बौखलाहट में पंजाब सरकार पंजाब केसरी के संस्थानों पर छापे मरवाती है।

अनुराग ने कहा कि आप जितना मर्जी डरा-धमका लाे, लेकिन पंजाब की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि आम आदमी पार्टी का अंत अब तय है। उन्होंने कहा कि मीडिया स्वतंत्र होनी चाहिए उसे अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। अगर उसे कोई दबाने या कुचलने की कोशिश करता है तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। अनुराग ने आप सरकार को चेताया कि आप का ये अहंकार ही आप को अंत की ओर लेकर जाएगा।