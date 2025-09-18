गड्ढों से लेकर भूस्खलन तक... अब सब बताएगा आपका फोन! हिमाचल में बड़ा डिजिटल कदम

हिमाचल प्रदेश में अब सड़कों से जुड़ी हर जानकारी सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। लोक निर्माण विभाग (PWD) इसके लिए एक खास मोबाइल ऐप बना रहा है। इस ऐप की मदद से हिमाचल प्रदेश के लोग अपने स्मार्टफोन पर ही राज्य की सभी मुख्य और ग्रामीण सड़कों की स्थिति...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में अब सड़कों से जुड़ी हर जानकारी सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। लोक निर्माण विभाग (PWD) इसके लिए एक खास मोबाइल ऐप बना रहा है। इस ऐप की मदद से हिमाचल प्रदेश के लोग अपने स्मार्टफोन पर ही राज्य की सभी मुख्य और ग्रामीण सड़कों की स्थिति जान पाएंगे। इससे उन्हें पता चल सकेगा कि उनके इलाके की कौन सी सड़क खुली है और कौन सी बंद है।

शिमला में हुआ सफल ट्रायल

इस ऐप को बनाने से पहले, लोक निर्माण विभाग ने शिमला सर्किल में इसका ट्रायल किया था। यह ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा। इस सफलता को देखते हुए, सरकार ने अब पूरे राज्य के लिए ऐसा ही ऐप बनाने का फैसला किया है। इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को सड़कों की जानकारी के लिए अब इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। खास तौर पर मॉनसून और सर्दियों में, जब भूस्खलन और बर्फबारी के कारण सड़कें अक्सर बंद हो जाती हैं, तो यह ऐप लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा।

ऐप में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

यह ऐप सिर्फ सड़कों के बंद होने की जानकारी नहीं देगा, बल्कि यह भी बताएगा कि सड़क किस वजह से बंद हुई है, जैसे कि भूस्खलन, बाढ़, या बर्फबारी। इसके साथ ही, ऐप में यह भी बताया जाएगा कि सड़क को फिर से कब तक खोला जा सकता है। इससे लोगों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में काफी आसानी होगी।

अधिकारियों के लिए भी फायदेमंद

यह ऐप सिर्फ आम जनता के लिए ही नहीं, बल्कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। फिलहाल, शिमला सर्किल में इस ऐप का इस्तेमाल केवल अधिकारियों के लिए किया जा रहा है। फील्ड में तैनात अधिकारी ऐप पर हर सड़क की स्थिति की जानकारी अपडेट करेंगे। इससे विभाग के उच्च अधिकारियों को राज्य की हर सड़क की सटीक जानकारी मिल सकेगी। वे जान पाएंगे कि किस सड़क पर क्या समस्या है और उसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

इससे उच्च अधिकारी जरूरत पड़ने पर तुरंत फील्ड स्टाफ को जरूरी निर्देश दे सकेंगे, जिससे सड़कों को जल्द से जल्द खोला जा सके। यह पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, शिमला सर्किल, दीपक चौहान ने बताया कि शिमला सर्किल का ट्रायल सफल रहा और अब सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए ऐसा ऐप बनाने को मंजूरी दे दी है। इस ऐप के बन जाने के बाद हिमाचल प्रदेश की यात्रा करने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग, सभी सड़कों की स्थिति से अपडेट रह पाएंगे।