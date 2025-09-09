Main Menu

  PM मोदी ने हवाई सर्वेक्षण कर लिया हिमाचल काे आपदा से हुए नुक्सान का जायजा, बैठक के बाद कर सकते हैं बड़ा ऐलान!

Edited By Vijay, Updated: 09 Sep, 2025 02:45 PM

pm modi arrived in himachal to take stock of the damage caused by the disaster

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार काे हवाई सर्वेक्षण कर हिमाचल प्रदेश में विनाशकारी आपदा से हुए भारी नुक्सान का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने हैलीकॉप्टर के माध्यम से राज्य के उन क्षेत्राें का सर्वेक्षण किया, जहां भूस्खलन और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई...

कांगड़ा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार काे हवाई सर्वेक्षण कर हिमाचल प्रदेश में विनाशकारी आपदा से हुए भारी नुक्सान का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने हैलीकॉप्टर के माध्यम से राज्य के उन क्षेत्राें का सर्वेक्षण किया, जहां भूस्खलन और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। दाेपहर बाद प्रधानमंत्री कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहाेत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित राज्य के अन्य वरिष्ठ मंत्री व नेता तथा अधिकारी मौजूद थे। 


PunjabKesari

अब प्रधानमंत्री गग्गल एयरपोर्ट के बैठक हाॅल में राज्य के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में नुक्सान के आकलन, राहत कार्यों में तेजी लाने और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए एक व्यापक रोडमैप पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि इसके बाद प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के लिए एक विशेष वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू पहले ही केंद्र से इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और 10,000 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत की मांग कर चुके हैं।
PunjabKesari

गौरतलब है कि इस साल मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, भूस्खलन और आकस्मिक बाढ़ की घटनाओं ने अभूतपूर्व तबाही मचाई है। इस त्रासदी में सैंकड़ों लोगों की जानें गई हैं, जबकि हजारों करोड़ रुपए की सार्वजनिक और निजी संपत्ति नष्ट हो गई है। सड़कें, पुल, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को भारी क्षति पहुंची है, जिससे सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। प्रधानमंत्री के इस दौरे से आपदा प्रभावित लोगों में एक नई उम्मीद जगी है कि अब राहत और पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी आएगी और केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से देवभूमि जल्द ही इस संकट से उबर सकेगी।

