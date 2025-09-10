Shimla: आईजीएमसी-संजौली मार्ग पर भूस्खलन, एचआरटीसी की टैक्सी मलबे की चपेट में आई

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश के बाद धूप खिलने से अब भूस्खलन व पेड़ों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को आईजीएमसी से संजौली मार्ग पर भूस्खलन हो गया।

शिमला (वंदना): हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश के बाद धूप खिलने से अब भूस्खलन व पेड़ों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को आईजीएमसी से संजौली मार्ग पर भूस्खलन हो गया। भूस्खलन होने से मलबा व पेड़ सड़क पर आने से मार्ग यातायात के लिए काफी देर तक बंद रहा। भूस्खलन के दाैरान एचआरटीसी की एक टैक्सी भी मलबे की चपेट आ गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि टैक्सी के आगे वाले हिस्से काे हल्का नुक्सान पहुंचा है।

बता दें कि यह मार्ग सबसे भीड़भाड़ वाला मार्ग है। दिनभर संजौली काॅलेज और आईजीएमसी अस्पताल आने-जाने वालों की भीड़ इस मार्ग पर रहती है। मलबा सड़क पर आने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आए। वहीं कुछ स्कूटी और मोटरसाइकिल सवाराें ने लोगों की मदद से अपने दोपहिया वाहनों को यहां से निकाला। वहीं भूस्खलन व पेड़ गिरने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने टीम काे माैके पर भेजा, जिसने रोड को बहाल करने व पेड़ को हटाने का काम शुरू किया। मलबा हटने तक संजौली और आईजीएमसी चलने वाली टैक्सी सेवा भी प्रभावित रही।

