हिमाचल में इस दिन तक बरसेंगे बादल, आंधी और बारिश का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की विदाई से पहले मौसम का मिजाज अभी भी बारिश वाला बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, आज राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ आंधी और तेज बारिश होने की संभावना है।

दिन का मौसम

दिन के समय आसमान ज्यादातर बादलों से ढका रहेगा और हल्की धुंध भी दिखाई दे सकती है। अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवाएं पश्चिम दिशा से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जो मौसम को सुहावना बना देंगी। हालांकि, इस दौरान 84% तक की नमी रहने के कारण लोगों को उमस भी महसूस हो सकती है। 80% बारिश की संभावना है, इसलिए घर से बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट साथ रखना न भूलें।

सितंबर में बारिश का हाल

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में सितंबर का महीना भी बारिश भरा रहेगा। इस महीने में लगभग 8 से 15 दिन तक बारिश होने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि लोगों को अपने साथ छाता और रबड़ के जूते रखने चाहिए। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को खास सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि लगातार बारिश से पहाड़ी रास्तों पर फिसलन और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।

लोगों के लिए जरूरी सलाह

पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और सड़कों के बंद होने की आशंका है, जिससे यात्रा करने वालों को मुश्किल हो सकती है। पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम को देखते हुए ट्रेकिंग और अन्य बाहरी गतिविधियों से बचें या बहुत सावधानी बरतें। वहीं, किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है, क्योंकि इससे उनकी फसलों को समय पर पानी मिल पाएगा।