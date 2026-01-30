Himachal: यात्रियों के लिए पटरी पर दौड़ेगी सैल्फ प्रोपैल्ड डी.एच.एम.यू. ट्रेन, जानें कितना होगा किराया

विश्व धरोहर शिमला-कालका रेलवे ट्रैक पर आधुनिक सैल्फ प्रोपैल्ड डीजल हाईड्रोलिक मल्टीपल यूनिट (डी.एच.एम.यू.) ट्रैन सैट जल्द यात्रियों के लिए पटरी पर दौड़ेगी। बीते दिनों पूर्व हुए इस ट्रेन के सभी ट्रायल सफल रहे हैं और आगामी दिनों में कुछ और ट्रायल करने...

शिमला, (अभिषेक): विश्व धरोहर शिमला-कालका रेलवे ट्रैक पर आधुनिक सैल्फ प्रोपैल्ड डीजल हाईड्रोलिक मल्टीपल यूनिट (डी.एच.एम.यू.) ट्रैन सैट जल्द यात्रियों के लिए पटरी पर दौड़ेगी। बीते दिनों पूर्व हुए इस ट्रेन के सभी ट्रायल सफल रहे हैं और आगामी दिनों में कुछ और ट्रायल करने के बाद आर.डी.एस.ओ. लखनऊ अपनी निरीक्षण व ट्रायल रिपोर्ट रेलवे प्रबंधन को देगी।

इसके बाद सभी क्लीयरेंस मिलते ही इस नई ट्रेन को यात्रियों के लिए रेलवे ट्रैक पर चलाया जाएगा। हाल ही में लगातार 3 दिनों तक किए गए ट्रायल के दौरान ट्रेन की स्पीड, ब्रेक, बिजली, तापमान की जांच की गई। सूचना है कि ट्रायल के दौरान सब कुछ सही पाया गाया। इसके अलावा बीते वर्ष इस ट्रेन के ट्रायल के दौरान जो कमियां पाई गई थीं, उन्हें भी दुरुस्त कर लिया गया है।

ट्रेन को रेलवे ट्रैक के कुछ हिस्सों में 28 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चलाया गया था। सूचना के अनुसार सैल्फ प्रोपैल्ड डीजल हाईड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन सैट में 500 रुपए प्रति यात्री तक किराया होगा। किराए को लेकर जल्द रेलवे की ओर से आधिकारिक रूप से घोषणा की जाएगी।

इस ट्रेन के शुरू होने से यह भारत की पहली आधुनिक तकनीक से लैस नैरोगेज वातानुकूलित स्वयंचालित डी.एच.एम.यू. ट्रेन होगी। इस ट्रेन को ट्रायल के दौरान पटरी पर दौड़ता देख लोग इस ट्रेन के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस ट्रेन को कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी (सी.आर.एस.) से हरी झंडी मिलना जरूरी है। सी.आर.एस. से मंजूरी मिलने और सभी क्लीयरेंस मिलने के बाद ही इसे पटरी पर दौड़ाया जा सकता है। ऐसे में जल्द शेष ट्रायल किए जाने के बाद आर.डी.एस.ओ. लखनऊ अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

सूत्रों के अनुसार बीते वर्ष ट्रायल के दौरान ओवरहीटिंग की दिक्कत के कारण ट्रायल पूरा नहीं हो पाया था और अब इस समस्या का भी समाधान कर लिया गया है। विशेषज्ञों ने ट्रेन की कूलैंट क्षमता को बढ़ाने पर कार्य किया है और इसके बाद से अब ट्रेन के सभी ट्रायल सफल रहे हैं।

कोचिस के अंदर ही लगा है इंजन

डी.एच.एम.यू. ट्रेन सैट में कोच को खींचने के लिए इंजन नहीं लगता और कोचिस के अंदर ही इंजन लगाया गया है, जोकि इस ट्रेन सैट को तेज रफ्तार में चलाने में मदद करेगा। यह ट्रेन सैट हाईड्रोलिक ड्राइव से लैस है। इस आधुनिक सैल्फ प्रोपैल्ड हाईड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन सैट की मदद से कालका से शिमला के बीच का सफर साढ़े 3 घंटे में पूरा हो सकता है।