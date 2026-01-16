Main Menu

Himachal Weather: रोहतांग सहित लाहौल की ऊंची चोटियों पर हिमपात, जानिए 22 जनवरी तक कैसा रहेगा माैसम

himachal weather

राज्य में अजब गजब चल रहे मौसम के बीच में जहां शिमला की रात सबसे गर्म रही, वहीं शुक्रवार शाम के समय राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली है और हिमपात का दौर आरंभ हो गया है।

शिमला (संतोष): राज्य में अजब गजब चल रहे मौसम के बीच में जहां शिमला की रात सबसे गर्म रही, वहीं शुक्रवार शाम के समय राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली है और हिमपात का दौर आरंभ हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के मध्य व पहाड़ी इलाकों में 22 जनवरी तक बारिश व बर्फबारी के आसार बने हुए हैं, जिससे सूखे चल रहे इलाकों में बर्फबारी व बारिश की आस बंधी हुई है। शुक्रवार शाम को रोहतांग सहित लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर हिमपात होना आरंभ हो गया है और उदयपुर घाटी भी बर्फ से सफेद हो गई है।

शिमला सहित कई इलाकों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट आ सकती है और लंबे इंतजार के बाद हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछने की उम्मीद जगी है। हैरानी की बात यह है कि जनवरी का आधा महीना बीतने के बावजूद शिमला और मनाली में इस सीजन की पहली बर्फबारी भी दर्ज नहीं हुई है। बर्फ न गिरने का असर केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती और बागवानी पर भी साफ नजर आने लगा है। फिलहाल शुक्रवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा और शिमला व मनाली में धूप खिली, हालांकि दोपहर बाद मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत हैं।

इस बीच तापमान के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। शुक्रवार को शिमला का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.4 डिग्री ज्यादा है और पूरे प्रदेश में सबसे अधिक रात का तापमान रहा, यानी शिमला की रातें इस समय हिमाचल में सबसे ज्यादा गर्म हैं। सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 1.6, भुंतर में 1.0, कल्पा में 0.6, धर्मशाला में 5.2, ऊना में 2.8, नाहन में 6.0, पालमपुर में 4.0, सोलन में 0.1, मनाली में 2.6, कांगड़ा में 4.4, मंडी में 2.3, बिलासपुर में 4.0 व हमीरपुर में 2.1 दर्ज किया गया। जनजातीय इलाकों में पारा अभी भी माइनस में बना हुआ है, जबकि मैदानी जिलों में शीतलहर का असर देखा जा रहा है।

