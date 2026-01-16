Himachal Weather: हिमाचल में इस दिन तक मौसम खराब रहने की संभावना, जानें अपडेट

Main Menu

16 Jan, 2026

शिमला। देवभूमि हिमाचल के पहाड़ जो पिछले काफी समय से प्यासी धरती और सूखे आसमान की ओर देख रहे थे, अब उनकी मुराद पूरी होने वाली है। मौसम के मिजाज में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, जो राज्य के 'ड्राई स्पेल' (शुष्क दौर) पर पूर्णविराम लगा देगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के साथ ही प्रदेश के ऊंचे शिखर चांदी जैसी बर्फ से ढकने को तैयार हैं, तो निचले इलाकों में बारिश की फुहारें ठंड की दस्तक को और गहरा करेंगी।

अगले 6 दिन: कुदरत दिखाएगी रंग

मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो शुक्रवार से शुरू होकर अगले छह दिनों तक हिमाचल का मौसम पूरी तरह से बदला-बदला रहेगा। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर 19 और 20 जनवरी को देखने को मिलेगा, जब बादलों का बरसना और बर्फ का गिरना चरम पर होगा। 21 जनवरी तक पूरे प्रदेश में धूप-छांव के खेल के बीच मौसम खराब रहने की संभावना है।

मैदानी इलाकों में 'कोहरे का पहरा' और शीतलहर

जहां ऊंचे पहाड़ बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं मैदानी और निचले जिले जैसे मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना फिलहाल ठिठुरन भरी हवाओं की चपेट में हैं। नदियों और बांधों के किनारे बसे गांवों और शहरों में विजिबिलिटी बेहद कम है, क्योंकि सुबह-शाम धुंध की सफेद चादर सब कुछ ओझल कर रही है। हालांकि, शिमला जैसे मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गुरुवार को धूप ने थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन यह सुकून लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है।

ठंड का शिकंजा: माइनस में पहुंचा पारा

हिमाचल की रातें इस वक्त बर्फीली बनी हुई हैं। स्थिति यह है कि:

11 जिलों में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे लुढ़क चुका है।

5 स्थानों पर पारा शून्य को छू रहा है।

3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां जमा देने वाली ठंड के कारण तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया है।

खेती और पर्यटन को नई उम्मीद

इस बारिश और बर्फबारी से न केवल तापमान में भारी गिरावट आएगी, बल्कि यह खेती-बागवानी और पर्यटन कारोबार के लिए भी संजीवनी का काम करेगी। सूखे के कारण जो चिंताएं बढ़ रही थीं, अब इस नए मौसमी तंत्र के आने से उनके दूर होने की उम्मीद जगी है।

