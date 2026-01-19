Himachal: अप्रेंटिस के भरे जाएंगे 100 पद, इस दिन होगा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन

जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराईक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रोजगार कार्यालय शिमला, जिला शिमला द्वारा एम/एस औरो टेक्सटाइल्स, साईं रोड बद्दी जिला सोलन के लिए अप्रेंटिस के 100 पदों के लिए 23 जनवरी, 2026 को उप रोजगार कार्यालय रामपुर बुशहर...

शिमला। जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराईक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रोजगार कार्यालय शिमला, जिला शिमला द्वारा एम/एस औरो टेक्सटाइल्स, साईं रोड बद्दी जिला सोलन के लिए अप्रेंटिस के 100 पदों के लिए 23 जनवरी, 2026 को उप रोजगार कार्यालय रामपुर बुशहर में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं पास होनी चाहिए व आयु 18 से 26 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। जो इच्छुक उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखता हो, अपने सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों व रिज्यूम सहित 23 जनवरी, 2026 को उप रोज़गार कार्यालय रामपुर बुशहर में प्रातः 11 बजे पहुंचना सुनिश्चित करे।

उन्होंने बताया कि आवेदक का नाम रोज़गार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है और जिनका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं है वह संबंधित साईट eemis.hp.nic.in पर जा कर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

