Himachal: राज्यसभा का रण! कांग्रेस विधायक दल की कल अहम बैठक, उम्मीदवार की रेस में ये नाम सबसे आगे

Edited By Swati Sharma, Updated: 04 Mar, 2026 10:24 AM

himachal rajya sabha battle meeting of congress legislature party march 5

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल की बैठक पांच मार्च को बुलाई गई है, जो राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। राज्य में मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने अभी तक 16 मार्च को होने वाले चुनाव में अपनी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है।

'पार्टी आलाकमान लेगा अंतिम निर्णय'

हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत के साथ, कांग्रेस की जीत संभव है, लेकिन पार्टी को पिछले राज्यसभा चुनाव का कड़वा अनुभव सता रहा है, जब 40 विधायकों और तीन निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बावजूद वह भाजपा से राज्यसभा सीट हार गई थी। फरवरी 2024 में हुए पिछले चुनाव में, भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हराया था। इस साल न तो कांग्रेस और न ही भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी आलाकमान अंतिम निर्णय लेगा, जबकि भाजपा का कहना है कि वह चुनाव में तभी उतरेगी जब कांग्रेस का उम्मीदवार राज्य के बाहर का होगा।

'कांग्रेस विधायक दल एकजुट'

राज्य के संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि कांग्रेस विधायक दल एकजुट है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की जीत निश्चित है, चाहे उसका उम्मीदवार राज्य से हो या बाहरी हो। चौहान ने कहा कि 2024 में पार्टी के खिलाफ मतदान करने वाले छह कांग्रेस विधायकों को इसके परिणाम भुगतने पड़े थे, और इस बार ऐसी कोई आशंका नहीं है। 

उम्मीदवार की रेस में ये नाम सबसे आगे

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, पार्टी द्वारा इस वर्ष जिन नामों पर विचार किया जा रहा है, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, राज्य की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल, पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी, मुख्यमंत्री के सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार गोकुल बुटैल, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, मुख्यमंत्री सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू और महाधिवक्ता अनूप रतन का नाम शामिल है। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का मानना ​​है कि राज्य से राज्यसभा के पहले और तीन बार के सदस्य रहे सी.एल. वर्मा की विरासत का सम्मान किया जाना चाहिए, और इसलिए उनके पोते रणवीर वर्मा के नाम पर विचार हो। भाजपा के मीडिया समन्वयक करण नंदा ने कहा कि पार्टी तभी उम्मीदवार उतारेगी जब कांग्रेस का उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश से न हो।

