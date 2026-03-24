Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: 10वीं-12वीं कक्षा के छात्रों के लिए बड़ी खबर! HPBOSE ने कसी कमर, इस तारीख तक आएगा Result

Himachal: 10वीं-12वीं कक्षा के छात्रों के लिए बड़ी खबर! HPBOSE ने कसी कमर, इस तारीख तक आएगा Result

Edited By Vijay, Updated: 24 Mar, 2026 12:48 PM

himachal pradesh board of school education

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से घोषित करने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।

धर्मशाला (सुनील): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से घोषित करने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने इस वर्ष 30 अप्रैल तक परीक्षा परिणाम घोषित करने का एक कड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है।

परीक्षाओं के बीच ही शुरू होगा उत्तरपुस्तिकाएं जुटाने का काम
इस लक्ष्य को तय समय सीमा में हासिल करने के लिए बोर्ड ने मूल्यांकन की प्रक्रिया में तेजी लाने की योजना बनाई है। इसके तहत मार्च महीने में चल रही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के दौरान ही परीक्षा केंद्रों से उत्तरपुस्तिकाओं (आंसर शीट) को एकत्रित करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, ताकि परीक्षा खत्म होने के बाद मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त समय बर्बाद न हो।

बोर्ड अध्यक्ष के सख्त निर्देश, 2 दिन में मांगी परीक्षकों की सूची
मूल्यांकन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सभी जिला उपनिदेशालयों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि स्पॉट मूल्यांकन केंद्रों के लिए चयनित परीक्षकों की सूची आगामी 2 दिनों के भीतर हर हाल में बोर्ड को भेज दी जाए।

देरी होने पर जिला उपनिदेशालय होंगे जिम्मेदार
बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया में कोई भी देरी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिला उपनिदेशालय की होगी।

और ये भी पढ़े

छात्रों को नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार
बोर्ड का स्पष्ट कहना है कि छात्रों का भविष्य उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों के अनुसार, जैसे ही जिलों से परीक्षकों का विवरण प्राप्त होगा, बोर्ड तुरंत उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इस त्वरित कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम बिना किसी बाधा के समय पर पूरा हो सके और छात्रों को अपने परीक्षा परिणामों के लिए अनावश्यक लंबा इंतजार न करना पड़े।

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!