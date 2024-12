Shimla: बिजली मीटरों की E-KYC फिर से शुरू, जानें अब क्या होगी अंतिम तिथि

शिमला शहर के उपनगरों सहित समस्त जिला में फिर से बिजली मीटर की ई-केवाईसी शुरू हो गई है। घर-घर जाकर बिजली बोर्ड कर्मचारी बिल काटने के साथ उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी भी करेंगे।

शिमला (राजेश): शिमला शहर के उपनगरों सहित समस्त जिला में फिर से बिजली मीटर की ई-केवाईसी शुरू हो गई है। घर-घर जाकर बिजली बोर्ड कर्मचारी बिल काटने के साथ उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी भी करेंगे। वहीं उपभोक्ताओं स्वंय भी ई-केवाईसी करवाना चाहता है तो वह अपने नजदीकी विद्युत उपमंडल कार्यालय में जाकर स्वयं ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को अपने साथ कुछ जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। वहीं बोर्ड प्रबंधन ने उपभोक्ताओं को बिजली कर्मियों की सहयोग करने की अपील की है।

शिमला शहर सहित जिला के सभी विद्युत उपमंडलों में बिजली मीटर की ई-केवाईसी शुरू हो गई है। ई-केवाईसी के माध्यम से बिजली मीटर आधार नंबर व मोबाइल नंबर से लिंक होंगे। बिजली मीटर की ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि बिजली बोर्ड की ओर से अब 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने साफ किया है कि यदि कोई उपभोक्ता ई-केवाईसी करवाने में सहयोग नहीं करता है या फिर ई-केवाईसी नहीं करवाना चाहता है तो ऐसे में भविष्य में बिजली के बिलों में मिलने वाली रियायतों व सुविधाओं से वंचित रह सकता है। वहीं बिजली मीटर पर मिलने वाली सबसिडी भी इसी ई-केवाईसी पर निर्भर करेगी।

ई-केवाईसी के लिए ये दस्तावेज जरूरी

बोर्ड अधिकारियों ने कहा कि बोर्ड प्रबंधन ने बिजली मीटर संख्या को उपभोक्ता के आधार नंबर से जोडऩे के लिए ई-केवाईसी प्रकिया शुरू की है। ई-केवाईसी करवाने के लिए उपभोक्ता के पास आधार कार्डए राशन कार्ड और बिजली का कोई भी पुराना बिल होना जरूरी है। वहीं वह मोबाइल नंबर भी जरूरी है, जिससे आधार जुड़ा है, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने के बाद ई-केवाईसी पूरी होगी। विद्युत उपमंडल जतोग के सहायक अभियंता योगेश कुमार ने कहा कि ई-केवाईसी प्रकिया फिर से शुरू हो गई ऐसे में उपभोक्ता सहयोग करें और 31 दिसम्बर से पहले ई-केवाईसी करवाएं।

क्या कहते हैं अधिकारी

शिमला सिटी डिवीजन बिजली बोर्ड के एक्सियन तनुज गुप्ता ने बताया कि बिजली मीटरों की ई-केवाईसी प्रकिया फिर से शुरू की गई। बोर्ड कर्मी घर पहुंच कर ई-केवाईसी कर रहे हैं। उपभोक्ता स्वयं सभी जरूरी दस्तावेज विद्युत उपमंडल कार्यालय जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here