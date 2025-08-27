Kangra: चोरों ने दिया बड़ी वारदात को अंजाम, सोने-चांदी व नकदी पर हाथ साफ

पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरनोटा के तहत ज्योर गांव में गत रात चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है।

ज्वाली (ललित): पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरनोटा के तहत ज्योर गांव में गत रात चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी अनुसार ज्योर गांव के बंसीलाल के घर में चोरों ने करीब 30 तोले चांदी, 3 तोले सोना, 50,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए हैं। इस संबंध में बंसीलाल ने पुलिस थाना ज्वाली को घटना की सूचना दी।

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, वहीं पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों का पता लगाया जा सके। डीएसपी ज्वाली वीरी सिंह ने बताया कि 3 लोग घर का सामान उठा कर ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। जल्द ही चोर पुलिस के शिकंजे में होंगे।