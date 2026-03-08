Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • हिमाचल में अब तुरंत नहीं होगा सिलेंडर बुक, सिस्टम में आया बड़ा बदलाव, जानिए क्या है नई व्यवस्था

हिमाचल में अब तुरंत नहीं होगा सिलेंडर बुक, सिस्टम में आया बड़ा बदलाव, जानिए क्या है नई व्यवस्था

Edited By Jyoti M, Updated: 08 Mar, 2026 10:35 AM

cylinder booking will not be done immediately in himachal a big change has come

हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस रिफिल कराने के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। तेल कंपनियों द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, अब उपभोक्ता अपने पिछले सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक कर सकेंगे। यह नई...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस रिफिल कराने के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। तेल कंपनियों द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, अब उपभोक्ता अपने पिछले सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिन बाद ही अगला सिलेंडर बुक कर सकेंगे। यह नई व्यवस्था शनिवार से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई है।

बुकिंग अंतराल बढ़ाने का मुख्य कारण

इस बदलाव का प्राथमिक कारण पश्चिम एशिया में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आई अनिश्चितता को माना जा रहा है। तेल कंपनियों का उद्देश्य घरेलू गैस की उपलब्धता को संतुलित करना और जमाखोरी को रोककर जरूरतमंदों तक आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अब ऑनलाइन पोर्टल या फोन बुकिंग सिस्टम 25 दिनों की अवधि पूरी होने से पहले किसी भी नए अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि, कंपनियों ने संकेत दिए हैं कि स्थिति सामान्य होने पर इन नियमों में ढील दी जा सकती है।

नई कीमतें और आर्थिक प्रभाव

और ये भी पढ़े

घरेलू सिलेंडर: इसकी कीमत अब 957 रुपये हो गई है। शिमला जैसे क्षेत्रों में होम डिलीवरी शुल्क (57.75 रुपये) के साथ उपभोक्ताओं को कुल 1015 रुपये खर्च करने होंगे। राहत के तौर पर, पात्र उपभोक्ताओं को 31 रुपये की सब्सिडी सीधे बैंक खातों में मिलेगी।

व्यावसायिक सिलेंडर: कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में 114 रुपये की भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे इसकी कीमत 2075 रुपये (डिलीवरी सहित) तक पहुंच गई है।

शादियों के सीजन पर असर

यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। व्यावसायिक सिलेंडरों के बढ़ते दाम और बुकिंग पर लगी नई पाबंदियों से आयोजकों और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपूर्ति में संभावित देरी कार्यक्रमों के प्रबंधन को प्रभावित कर सकती है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!