मणिमहेश यात्रा: जन्माष्टमी पर्व पर हजाराें शिव भक्तों ने पवित्र डल झील में लगाई आस्था की डुबकी

Edited By Vijay, Updated: 16 Aug, 2025 07:00 PM

manimahesh yatra

जन्माष्टमी पर्व पर मणिमहेश यात्रा के छोटा शाही स्नान में हजारों शिव भक्तों ने डल झील में आस्था की डुबकी लगाई। शुक्रवार रात ग्यारह बजे से शुरू हुआ छोटा स्नान शनिवार दोपहर बाद विधिवत रूप से समाप्त हो गया।

भरमौर (उत्तम): जन्माष्टमी पर्व पर मणिमहेश यात्रा के छोटा शाही स्नान में हजारों शिव भक्तों ने डल झील में आस्था की डुबकी लगाई। शुक्रवार रात 11 बजे से शुरू हुआ छोटा स्नान (छोटा न्हौण) शनिवार दोपहर बाद विधिवत रूप से समाप्त हो गया। इस दौरान लगभग 15 से 20 हजार तक यात्री डल झील पहुंचे थे। इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में बीते वर्ष की अपेक्षा कमी आई है। खराब मौसम के कारण रास्ते बंद होने से अधिकतर श्रद्धालु डल झील नहीं पहुंच पाए। वहीं माैसम विभाग की खराब मौसम की चेतावनी का भी यात्रा पर असर पर पड़ रहा है।

अनुमान लगाया जा रहा था कि जो शिव भक्त अमरनाथ नहीं जा पाए, वे जरूर भरमौर की मणिमहेश यात्रा का रुख करेंगे, मगर भारी बरसात व खराब रास्तों के कारण अभी तक बहुत कम यात्री भरमौर पहुंचे हैं। हालांकि भरमौर प्रशासन ने गत वर्षों की अपेक्षा बेहतर सुविधाओं का प्रबंध इस बार किया था। हड़सर से धन्छो तक का रास्ता भरमौर प्रशासन को लगभग नए सिरे से ही बनाना पड़ा है। नाले से चढ़ने वाला पूरा रास्ता बाढ़ में बह गया था, वहीं अस्थायी पुल को भी दोबारा से बनाना पड़ा। फिलहाल यमकुंड धन्छो वाले रास्ते से यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, मगर पुराने रास्ते को भी नए सिरे से बनाने का काम जारी है।

गत 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण यात्रियों की संख्या में कमी आई है। वहीं खराब मौसम के कारण हैलीकाप्टरों की उड़ानें भी नहीं हो रही हैं। सैंकड़ों की संख्या में ऑनलाइन टिकट ले चुके यात्रियों ने अपने पैसे वापस ले लिए हैं। इनमें से कुछ घरों को वापस चले गए हैं तो कुछ ने पैदल यात्रा शुरू कर दी है।

