Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पढ़ाई के तनाव ने ली जान! 36 दिन बाद मिला युवक का शव, कांडी पुल से लगाई थी छलांग

पढ़ाई के तनाव ने ली जान! 36 दिन बाद मिला युवक का शव, कांडी पुल से लगाई थी छलांग

Edited By Swati Sharma, Updated: 05 Feb, 2026 01:10 PM

body of the young man who jumped from the kandi bridge was found after 36 days

Chamba News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बीते 36 दिनों से जारी एक दुखद तलाश आखिरकार चमेरा जलाशय के तट पर जाकर समाप्त हुई। कांडी पुल से रावी नदी में छलांग लगाने वाले युवक का शव मंगलवार को चमेरा जलाशय के पलेई नामक स्थान पर बरामद किया गया। सूचना पर...

Chamba News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बीते 36 दिनों से जारी एक दुखद तलाश आखिरकार चमेरा जलाशय के तट पर जाकर समाप्त हुई। कांडी पुल से रावी नदी में छलांग लगाने वाले युवक का शव मंगलवार को चमेरा जलाशय के पलेई नामक स्थान पर बरामद किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

नाविकों ने देखा जलाशय में तैरता शव

जानकारी के अनुसार, चमेरा जलाशय में नियमित आवाजाही कर रहे नाविकों ने पलेई के पास पानी में एक शव को तैरते हुए देखा। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकाला, जिसकी पहचान कांडी पुल से छलांग लगाने वाले लापता छात्र के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा भेज दिया है।

पढ़ाई का दबाव और मानसिक तनाव बना वजह

मृतक युवक के बारे में बताया जा रहा है कि वह राजधानी शिमला में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था। परिजनों के अनुसार, वह पिछले काफी समय से अपनी पढ़ाई को लेकर अत्यधिक मानसिक तनाव में था। करियर और परीक्षा के दबाव के कारण वह अवसाद महसूस कर रहा था, जिसके चलते वह कुछ समय पहले ही अपने घर लौटा था। घर आने के बाद एक दिन उसने अचानक कांडी पुल से आत्मघाती कदम उठा लिया।

36 दिनों का लंबा सर्च ऑपरेशन

हादसे के दिन से ही पुलिस और प्रशासन की टीमें स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुटी थीं। नदी का बहाव तेज होने और चमेरा जलाशय की गहराई अधिक होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी चुनौतियां आ रही थीं। करीब पांच हफ्तों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पानी के बहाव के साथ शव पलेई तक पहुंच गया।

और ये भी पढ़े

क्या कहती है पुलिस?

पुलिस अधीक्षक (SP) विजय सकलानी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, "कांडी पुल से छलांग लगाने वाले लापता युवक का शव चमेरा जलाशय से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!