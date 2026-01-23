ड्यूटी पर जा रहा था जवान, रास्ते में काल बनकर आए ट्रक ने ली जान, हिमाचल का था निवासी

Edited By Jyoti M, Updated: 23 Jan, 2026 10:35 AM

हिमाचल डेस्क। एक जांबाज जो देश की सेवा के लिए घर से निकला था, उसे क्या पता था कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। मुकेरियां थाना क्षेत्र में हुए एक भीषण सड़क हादसे में हिमाचल के रहने वाले सेना के जवान दिनेश कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब जवान अपनी ड्यूटी पर जा रहा था।

कैसे हुआ हादसा?

हिमाचल प्रदेश के बरनाली गांव का रहने वाला दिनेश कुमार अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आर्मी कैंट उच्ची बसी की फायर ब्रिगेड यूनिट में ड्यूटी के लिए जा रहा था। मृतक का भाई प्रदीप कुमार भी अपनी बाइक पर उसके पीछे ही चल रहा था।

जैसे ही दिनेश एसपीएन कॉलेज के पास आर्मी ग्राउंड के पास पहुंचा, पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक (JK-02-AN-8703) ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक, ट्रक की रफ्तार काफी ज्यादा थी।

लोहे की रेलिंग से टकराया जवान

टक्कर इतनी भीषण थी कि दिनेश बाइक से उछलकर सड़क किनारे लगी लोहे की ग्रिल से जा टकराया। सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आने के कारण वह लहूलुहान हो गया। हालांकि, भाई और स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिसिया कार्रवाई

हादसे की जानकारी मिलते ही मुकेरियां पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। आरोपी चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और जान लेने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब मामले की आगे की कानूनी तफ्तीश कर रही है।