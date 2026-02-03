हिमाचल में फिर सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ, जानें आने वाले दिनों का हाल

Edited By Jyoti M, Updated: 03 Feb, 2026 11:08 AM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल की वादियों में कुदरत के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां बर्फबारी ने रास्तों को थाम दिया है, वहीं दूसरी तरफ खिली धूप के बीच बर्फीली हवाओं ने कड़ाके की ठंड बढ़ा दी है। ताज़ा अनुमानों के मुताबिक, पहाड़ों पर रहने वालों को अभी राहत की उम्मीद कम है, क्योंकि एक और मौसमी हलचल (पश्चिमी विक्षोभ) दस्तक देने को तैयार है।

बर्फ की चादर में लिपटे शहर: कहाँ कितनी हुई बर्फबारी?

हालिया दिनों में प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छी-खासी बर्फ दर्ज की गई है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो:

कोठी: 15.0 सेमी

कल्पा: 13.6 सेमी

गोंदला: 12.0 सेमी

सांगला: 10.5 सेमी

लाहौल-स्पीति व मनाली: 2.5 से 5 सेमी के बीच

जनजीवन पर असर: बंद रास्ते और ठप बिजली

बर्फबारी केवल खूबसूरती ही नहीं, बल्कि चुनौतियां भी साथ लाई है। कुल्लू और किन्नौर जैसे जिलों में आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है:

सड़कों का जाल टूटा: कुल्लू में 77 और किन्नौर में 25 लिंक रोड फिलहाल बंद पड़े हैं।

अंधेरे में कई गांव: भारी बर्फ के कारण कुल्लू में करीब 87 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं, जिससे मरम्मत का काम जारी है।

कम्पन बढ़ाती ठंड: मनाली और मंडी में कड़ाके की ठंड (Severe Cold Day) दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों जैसे बिलासपुर में कोहरे का पहरा है, तो शिमला और कांगड़ा जैसे शहरों में बादलों की गर्जना ने सिहरन बढ़ा दी है।

आने वाले दिनों का हाल: क्या कहता है मौसम विभाग?

शिमला स्थित मौसम केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार, 5 फरवरी से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इसका असर हिमाचल में कुछ इस तरह रहेगा:

आज (3 फरवरी): किन्नौर, चंबा और लाहौल-स्पीति समेत कुल्लू और मंडी के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है।

6 फरवरी: ऊंची चोटियों पर फिर से बर्फ के फाहे गिरने का अनुमान है।

राहत के दिन: 4, 5, 7 और 9 फरवरी को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जिससे धूप खिली रहेगी।

सावधानी नोट: पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को सलाह दी गई है कि वे फिसलन भरी सड़कों और ऊंचे दर्रों पर जाने से पहले प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करें।