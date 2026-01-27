Chamba: 109 ग्राम चरस के साथ युवक गिरफ्तार

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Jan, 2026 07:16 PM
चम्बा (काकू): पुलिस की एसआईयू टीम ने चम्बा-साहो मार्ग पर बन्नू गांव के पास एक युवक से 109 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। चम्बा सदर थाना में मुकद्दमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बन्नू गांव के पास नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान युवक बाइक पर आया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से कुल 109 ग्राम चरस बरामद हुई। एसपी विजय कुमार सकलानी ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आगामी अन्वेषण जारी है।