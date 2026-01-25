Main Menu

  Chamba: आसमान में सेना के हैलीकॉप्टर, जमीन पर हाईटैक ड्रोन से चलाया सर्च ऑप्रेशन, लापता युवकों का नहीं मिला सुराग

Chamba: आसमान में सेना के हैलीकॉप्टर, जमीन पर हाईटैक ड्रोन से चलाया सर्च ऑप्रेशन, लापता युवकों का नहीं मिला सुराग

Edited By Vijay, Updated: 25 Jan, 2026 07:35 PM

search operation for missing youths

जनजातीय क्षेत्र भरमौर में लापता हुए दो युवकों की खोजबीन के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को जहां सेना के हैलीकॉप्टराें ने आसमान से मोर्चा संभाला....

भरमौर/चम्बा (उत्तम): जनजातीय क्षेत्र भरमौर में लापता हुए दो युवकों की खोजबीन के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को जहां सेना के हैलीकॉप्टराें ने आसमान से मोर्चा संभाला, वहीं रविवार को एसडीआरएफ के हाईटैक ड्रोन और स्थानीय लोगों की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक लापता युवकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

सेना के हैलीकॉप्टराें ने की 1 घंटे तक तलाश
शनिवार को लापता युवकों को खोजने के लिए सेना के दो हेलिकॉप्टरों को बुलाया गया। सेना ने भरमाणी माता, कुकड़ू कंडा और सिमरा धार जैसे दुर्गम इलाकों में करीब एक घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि, घने जंगलों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हवाई सर्वेक्षण में युवकों का कोई पता नहीं चल सका और हेलिकॉप्टर वापस लौट गए।

हाईटैक ड्रोन से जुटी SDRF की टीम
रविवार को खोज अभियान को तकनीकी धार दी गई। शुरुआत में एक सामान्य ड्रोन के जरिए तलाश की कोशिश हुई, लेकिन कम क्षमता होने के कारण वह अधिक ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका। इसके तुरंत बाद, एसडीआरएफ ने मोर्चा संभालते हुए शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाले ड्रोन को तैनात किया। इस हाईटेक ड्रोन की मदद से दुर्गम पहाड़ियों और खाइयों में नजर रखी जा रही है।

गांवाें के युवाओं ने बनाई टोलियां
हवाई और तकनीकी मदद के साथ-साथ जमीनी स्तर पर भी तलाश जारी है। मलकोता, संचूई, भरमौर, घरेड़, पंसेई और गोसन सहित आसपास के गांवों के युवाओं ने अलग-अलग टोलियां बनाकर सर्च ऑपरेशन चलाया। उनके साथ पर्वतारोहण संस्थान के विशेषज्ञ सदस्य और पुलिस बल भी कंधे से कंधा मिलाकर जंगलों की खाक छान रहे हैं।

सोमवार को फिर आ सकते हैं हैलीकॉप्टर
भरमौर के एसडीएम विशाल शर्मा ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि लापता युवकों को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एसडीआरएफ, पर्वतारोहण संस्थान, पुलिस और स्थानीय लोग निरंतर अभियान में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि यदि सोमवार को मौसम साफ रहा, तो एक बार फिर सेना के हेलिकॉप्टरों की मदद ली जाएगी ताकि उन इलाकों तक पहुंचा जा सके जहां पैदल जाना मुश्किल है।

