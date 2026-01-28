Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • वफादारी की मिसाल बना पालतू कुत्ता! बर्फीले तूफान के बीच 4 दिन तक मालिक के शव की करता रहा रक्षा, आंखें नम कर देगी ये कहानी

वफादारी की मिसाल बना पालतू कुत्ता! बर्फीले तूफान के बीच 4 दिन तक मालिक के शव की करता रहा रक्षा, आंखें नम कर देगी ये कहानी

Edited By Swati Sharma, Updated: 28 Jan, 2026 07:09 PM

the dog guarded its owner s body for four days amidst a snowstorm

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बर्फीले तूफान और कड़ाके की ठंड के बीच एक पालतू कुत्ता अपने मालिक के शव की रक्षा करता मिला। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, चंबा के घरेर गांव का निवासी विकसित राणा (19) और...

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बर्फीले तूफान और कड़ाके की ठंड के बीच एक पालतू कुत्ता अपने मालिक के शव की रक्षा करता मिला। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, चंबा के घरेर गांव का निवासी विकसित राणा (19) और मलकोटा गांव का पीयूष कुमार (14) 23 जनवरी को 'ट्रेकिंग' के लिए निकले थे। डिजिटल मंच के लिए वीडियो बनाने वाला (वीलॉगर) विकसित अपने साथ अपने पालतू पिटबुल कुत्ते 'शेरू' को भी ले गया था। वे ऊंचाई वाले इलाके में वीडियो बनाने गए जिसके बाद वे वहां से लापता हो गए। उन्होंने बताया कि विशेष पर्वतारोहण दल, जिला पुलिस और स्थानीय लोगों ने उन्हें ढूंढने के लिए संयुक्त बचाव अभियान चलाया। इसी के साथ सेना की भी मदद ली गई जिसने घने जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में दोनों लड़कों की तलाश करने के लिए सैन्य हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया।

तीन दिन बाद मिले शव

अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तीन दिन बाद बचाव दल ने बर्फ में दोनों लड़कों के शव देखे। उन्होंने बताया कि बचाव दल जैसे ही शवों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पालतू कुत्ता ‘शेरू' विकसित के शव के पास ही था। इसके बाद बचाव दल ने पीयूष का शव भी बरामद कर लिया और शवों को कुत्ते के साथ हवाई मार्ग से बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। 


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!