Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: 13 वर्षीय पीयूष की तलाश खत्म... भरमौर में तीन दिन से लापता युवकों में से एक का शव बरामद

Himachal: 13 वर्षीय पीयूष की तलाश खत्म... भरमौर में तीन दिन से लापता युवकों में से एक का शव बरामद

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Jan, 2026 12:38 PM

the body of one of the missing youths has been recovered in bharmour

हिमाचल के चंबा जिले में स्थित प्रसिद्ध भरमाणी माता मंदिर के ऊपर बर्फ से ढकी चोटियों पर लापता हुए दो भाइयों में से 13 वर्षीय पीयूष की तलाश खत्म हो गई है, लेकिन अफसोस कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल के चंबा जिले में स्थित प्रसिद्ध भरमाणी माता मंदिर के ऊपर बर्फ से ढकी चोटियों पर लापता हुए दो भाइयों में से 13 वर्षीय पीयूष की तलाश खत्म हो गई है, लेकिन अफसोस कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा।

क्या है पूरा मामला?

बीते शुक्रवार की सुबह मलकौता का 19 साल का विकसित राणा और उसका 13 वर्षीय ममेरा भाई पीयूष कुमार (निवासी घरेड़) श्रद्धा के साथ भरमाणी माता मंदिर के दर्शन करने निकले थे। मंदिर में मत्था टेकने के बाद, युवाओं के नैसर्गिक उत्साह और वीडियो बनाने की चाहत उन्हें पहाड़ियों के उस ऊंचे और खतरनाक हिस्से की ओर ले गई, जहां भारी बर्फबारी के कारण रास्ता बेहद फिसलन भरा और जोखिमपूर्ण था। इसके बाद दोनों का संपर्क दुनिया से कट गया।

रेस्क्यू ऑपरेशन की बड़ी बातें:

और ये भी पढ़े

प्रशासन और स्थानीय लोगों ने इन मासूमों को बचाने के लिए पाताल-आकाश एक कर दिया था:

जमीनी और हवाई जंग: पहले दिन से ही स्थानीय पुलिस, पर्वतारोहियों की स्पेशल टीम और ग्रामीणों ने शून्य से नीचे के तापमान में सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

तकनीक का सहारा: जब पैदल चलना असंभव हुआ, तो आधुनिक ड्रोन्स की मदद ली गई, लेकिन घने कोहरे और धुंध ने उनकी आंखों पर भी पर्दा डाल दिया।

वायुसेना की एंट्री: ऑपरेशन के तीसरे दिन भारतीय वायुसेना के दो हेलीकॉप्टरों ने पहाड़ियों की खाक छानी, लेकिन प्रकृति की कठोरता के आगे हवाई सर्वे भी उस समय नाकाम रहा।

विधायक ने दी दुखद जानकारी

क्षेत्रीय विधायक जनक राज ने सोमवार सुबह इस खबर की पुष्टि की कि रेस्क्यू टीम ने बर्फ के नीचे से छोटे भाई पीयूष कुमार का पार्थिव शरीर बरामद कर लिया है। भारी बर्फबारी और विषम परिस्थितियों के बीच शव को बाहर निकालना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती थी।

वर्तमान स्थिति: विकसित राणा (19 वर्ष) की तलाश अब भी युद्ध स्तर पर जारी है। रेस्क्यू टीमें इस उम्मीद में जुटी हैं कि शायद दूसरे युवक का कोई सुराग मिल सके, हालांकि इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर इस काम को हर पल कठिन बना रही है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!