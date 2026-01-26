Himachal: पहाड़ियों में वीडियो बनाने गए दो भाइयों की मौ/त, 4 दिन तक शव के पास रोता रहा पालतू कुत्ता...

Edited By Jyoti M, Updated: 26 Jan, 2026 02:55 PM

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वफादारी की परिभाषा बदल दी है। प्रसिद्ध भरमाणी माता मंदिर के ऊंचे पहाड़ों पर दो युवकों की दुखद मृत्यु हो गई, लेकिन इस त्रासदी के बीच उनके पालतू कुत्ते ने जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया। 23 जनवरी से लापता हुए इन किशोरों के साथ मौजूद उनका कुत्ता चार दिनों तक हाड़ कंपाने वाली बर्फबारी के बीच अपने मालिक के बेजान शरीर के पास पहरा देता रहा।

वीडियो बनाने का शौक और कुदरत का कहर

घटना तब शुरू हुई जब 19 वर्षीय विकसित राणा और उनका 13 वर्षीय ममेरा भाई पीयूष, भरमाणी मंदिर में दर्शन के लिए निकले थे। साथ में पीयूष का प्यारा कुत्ता और कैंपिंग का सामान भी था। बताया जा रहा है कि मंदिर के ऊपरी इलाकों में वीडियो शूट करने के दौरान मौसम अचानक बिगड़ गया। भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान के कारण दोनों लड़के रास्ता भटक गए और शून्य से नीचे के तापमान में फंसने के कारण उनकी जान चली गई।

रेस्क्यू टीम ने जब देखा "चमत्कार"

प्रशासन ने युवकों की तलाश में ड्रोन और सेना के दो हेलीकॉप्टर तक तैनात कर दिए थे, लेकिन रविवार तक कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार को जब बचाव दल बर्फ के बीच पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता ठंड से ठिठुरते हुए अपने मालिक के शव के पास अडिग बैठा है।

चार दिन का इंतजार: बिना भोजन और पानी के, बर्फ की चादर के बीच वह बेजुबान चार दिनों तक वहीं डटा रहा।

अंतिम विदाई: रेस्क्यू टीम ने पहले कुत्ते और पीयूष के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर के जरिए भरमौर पहुंचाया।

सुरक्षित रेस्क्यू: स्थानीय विधायक जनक राज ने पुष्टि की है कि वफादार कुत्ते को सुरक्षित बचाकर परिजनों को सौंप दिया गया है।