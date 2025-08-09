खिलाड़ियों की डाइट में बड़ा बदलाव: अब थाली में होगा पोषण का तड़का...जानिए क्या मिलेगा?

Main Menu

09 Aug, 2025

हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाली अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्कूली खिलाड़ियों को अब बेहतर और पौष्टिक खाना मिलेगा। सरकार ने खिलाड़ियों की डाइट मनी को ₹120 से बढ़ाकर ₹250 कर दिया है, जिसके बाद डाइट चार्ट में भी बड़े बदलाव किए गए...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाली अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्कूली खिलाड़ियों को अब बेहतर और पौष्टिक खाना मिलेगा। सरकार ने खिलाड़ियों की डाइट मनी को ₹120 से बढ़ाकर ₹250 कर दिया है, जिसके बाद डाइट चार्ट में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब खिलाड़ियों को पनीर, जूस और मक्खन जैसी चीजें परोसी जाएंगी।

डाइट मनी बढ़ने का सीधा फायदा खिलाड़ियों को मिलेगा। उन्हें अब तीन टाइम के खाने के लिए ₹250 दिए जाएंगे, जिससे उन्हें भरपेट और पौष्टिक भोजन मिल पाएगा। पहले की ₹120 की राशि में अच्छा खाना उपलब्ध कराना मुश्किल था, जिससे प्रबंधन को भी काफी परेशानी होती थी। सरकार का यह कदम खिलाड़ियों को बेहतर पोषण देकर उनके प्रदर्शन को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है।

शिक्षा निदेशालय ने सभी उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए हैं कि बढ़ी हुई डाइट मनी का उपयोग करके खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता वाला भोजन दिया जाए। इसके लिए एक नया डाइट चार्ट भी तैयार किया गया है, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।

नया डाइट चार्ट: क्या मिलेगा खिलाड़ियों को?

नाश्ता (Breakfast): नाश्ते में खिलाड़ियों को मक्खन के साथ ब्रेड, परांठा, दही, चाय, कॉफी और दूध दिया जाएगा। यह नाश्ता उन्हें दिन की शुरुआत के लिए भरपूर ऊर्जा देगा।

दोपहर का भोजन (Lunch): लंच को और भी पौष्टिक बनाया गया है। इसमें पनीर, चावल, रोटी, सलाद, अचार, दो तरह की दालें और हरी सब्जी शामिल होगी।

रात का खाना (Dinner): रात के खाने में सीजन की सब्जियां, पूरी और मीठा शामिल रहेगा।

चंबा के सहायक प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा अधिकारी, मोहिंद्र ठाकुर ने बताया कि इस बार बच्चों के लिए उच्च पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है और इसके लिए डाइट चार्ट तैयार कर लिया गया है। इस बदलाव से खिलाड़ियों को खेल के दौरान बेहतर पोषण मिलेगा, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता के साथ खेल पाएंगे। यह कदम हिमाचल प्रदेश सरकार की खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

