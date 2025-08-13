Hamirpur: आंगनवाड़ी केंद्र मिनी सधरियाण में सहायिका के लिए आवेदन 9 सितंबर तक

Edited By Jyoti M, Updated: 13 Aug, 2025 05:46 PM
भोरंज। बाल विकास परियोजना भोरंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत सधरियाण के मिनी आंगनवाड़ी केंद्र मिनी सधरियाण को अपग्रेड करके आंगनवाड़ी केंद्र का दर्जा दिया गया है और अब इसमें आंगनवाड़ी सहायिका का एक पद भरा जाना है। आंगनवाड़ी सहायिका के इस पद के लिए 9 सितंबर शाम पांच बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) कार्यालय भोरंज में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
सीडीपीओ रवि दत्त ने बताया कि आवेदक की आयु 9 सितंबर 2025 को 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उसका नाम संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। आवेदक कम से कम बारहवीं पास हो और सभी संसाधनों से उसके परिवार की वार्षिक आय 50 हजार से अधिक न हो। आय के संबंध में तहसीलदार या नायब तहसीलदार अथवा कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। सीडीपीओ ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया कुल 25 अंकों के आधार पर होगी।
इसमें शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकतम 10 अंक, आंगनवाड़ी कर्मचारी, बाल सेविका, बालवाड़ी अध्यापिका, नर्सरी टीचर या उसी पंचायत में कार्यरत सिलाई अध्यापिका और शिशु पालक के रूप में अनुभव के लिए अधिकतम 3 अंक, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता के लिए 2 अंक, एससी, एसटी या ओबीसी के 2 अंक, एकल नारी के लिए 3 अंक, केवल दो बेटियों तक सीमित परिवार से संबंध रखने वाली अविवाहित प्रत्याशी या केवल दो बेटियों की माता होने के लिए 2 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं।
दस्तावेज सत्यापन, साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया के लिए प्रार्थी को 11 सितंबर को सुबह 11 बजे एसडीएम कार्यालय भोरंज में मूल प्रमाण पत्रों सहित व्यक्तिगत रूप से स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उपस्थित होना होगा। इस संबंध में अलग से कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। चयन प्रक्रिया संबंधी जानकारी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र और ग्राम पंचायत में भी उपलब्ध रहेगी। अधिक जानकारी के लिए सीडीपीओ कार्यालय भोरंज में संपर्क किया जा सकता है।