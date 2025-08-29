Main Menu

Chamba: फूट-फूट कर रोईं महिलाएं, मंत्री का काफिला रोक सुनाई आपदा की आपबीती

Edited By Kuldeep, Updated: 29 Aug, 2025 04:09 PM

उपमंडल डल्हौजी की मनोला पंचायत में बादल फटने से हुए नुक्सान को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई मदद न मिलने से नाराज महिलाओं ने पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर गोली के पास राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी का काफिला रोक लिया।

बनीखेत (पार्थ शर्मा): उपमंडल डल्हौजी की मनोला पंचायत में बादल फटने से हुए नुक्सान को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई मदद न मिलने से नाराज महिलाओं ने पठानकोट-चम्बा-भरमौर एनएच पर गोली के पास राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी का काफिला रोक लिया। इस दौरान मदद की गुहार लगाते हुए महिलाओं के आंसू निकल आए और मंत्री के समक्ष फूट-फूट कर रो पड़ीं।

प्रभावित परिवारों की महिलाओं हंसो देवी, सुमन देवी, पिंकी देवी और पप्पी देवी ने बताया कि बादल फटने के कारण गांव के ज्यादातर घरों में दरारें आ गई हैं। लोगों के मकान धंस गए हैं, उपजाऊ जमीनें बर्बाद हो गई हैं। सभी संपर्क मार्ग टूट गए हैं, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद अभी तक न कोई नेता मौके पर आया और न ही प्रशासन के किसी अधिकारी ने मौके का जायजा लिया।

प्रशासन की ओर से कोई मदद न मिलने पर महिलाओं ने नाराजगी जताई। मनोला के लोगों को मंत्री जगत सिंह नेगी ने आश्वासन दिया, फिर लोगों ने उनके काफिले को चम्बा जाने दिया। बता दें कि राजस्व मंत्री चम्बा व भरमौर में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं।

 

