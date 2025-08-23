Chamba: हत्या से पहले 62 वर्षीय महिला के साथ हुई थी हैवानियत, एक आराेपी गिरफ्तार, दूसरा फरार

चम्बा जिला के चुवाड़ी क्षेत्र में गत दिनाें हुई 62 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आराेपी काे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग आराेपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

चुवाड़ी (पंकज): चम्बा जिला के चुवाड़ी क्षेत्र में गत दिनाें हुई 62 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आराेपी काे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग आराेपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस जांच के अनुसार आराेपियाें ने हत्या करने से पहले महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं और उसके गुप्तांग काे भी बुरी तरह से क्षति पहुंचाई थी।

बता दें कि चुवाड़ी क्षेत्र से सटी पंचायत कुडनू में गत मंगलवार सुबह स्कूल परिसर में उक्त महिला का नग्न अवस्था में शव मिला था। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। चार दिन की गहन पड़ताल के बाद पुलिस काे 2 लाेगाें पर शक हुआ। जांच के बाद पुलिस ने राकेश कुमार पुत्र सुनीत सिंह निवासी गांव कुठेड काे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आराेपी नवनीत उर्फ (भंवरा) निवासी कुठेड फरार हाे गया है।

डीएसपी चुवाड़ी योगराज चंदेल ने प्रैस को बयान देते हुए बताया कि आरोपी राकेश कुमार ने पंचायत प्रतिनिधि के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। डीएसपी के अनुसार इन दोनों आराेपियाें ने कृष्ण मंदिर चुवाडी में भंडारे में बर्तन साफ करने का काम खत्म करने के बाद वापसी पर शराब का सेवन किया व एक बोतल शराब साथ में ले गए। रास्ते में वह बोतल भी उन्होंने खत्म कर दी। इसके बाद वह घर की ओर जा रहे थे ताे रास्ते में उन्हें कमला देवी पत्नी मघ्घर सिंह बेसुध हालत में पड़ी मिली। वह शराब पीने की आदी थी और कभी-कभी रास्ते में ही सो जाती थी। उक्त दोनों आराेपी उसे उठाकर स्कूल परिसर में ले गए, जहां उन्होंने इस जघन्य अपराध काे अंजाम दिया।

डीएसपी ने बताया कि फरार आराेपी नवनीत की तलाश के लिए पुलिस टीम रवाना हो चुकी है। इस मामले बाकी की जानकारी नवनीत की गिरफ्तारी के बाद पता चलेगी और यदि इस घटनाक्रम में किसी और की संलिप्तता पाई गई तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।