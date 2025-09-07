Hamirpur: सुजानपुर में सम्मान का मेला...आशा वर्कर्ज के चेहरों पर खिली मुस्कान, ट्रस्ट ने दिया सेहत का सामान

सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट की ओर से रविवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की सराहकड़ पंचायत के भरेटा गांव में आशा वर्कर्ज को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

हमीरपुर/सुजानपुर: सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट की ओर से रविवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की सराहकड़ पंचायत के भरेटा गांव में आशा वर्कर्ज को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह से ही गांव में मेले जैसा माहौल था और जैसे-जैसे समय बीतता गया, कार्यक्रम स्थल पर लोगों का सैलाब उमड़ता गया। इस अवसर पर हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा और सुजानपुर के पूर्व विधायक व सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के संस्थापक राजेंद्र राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उनके पहुंचते ही युवाओं ने 'भारत माता की जय' के गगनभेदी नारों से स्वागत किया। महिलाओं, पूर्व सैनिकों और आशा वर्करों की इतनी बड़ी संख्या जुटी कि आयोजन स्थल छोटा पड़ गया। हालात यह रहे कि टैंट हाऊस से बार-बार कुर्सियां मंगवानी पड़ीं।

150 से ज्यादा आशा वर्कर्ज का सम्मान, दिए गए मेडिकल उपकरण

समारोह में सुजानपुर खंड, टाैणीदेवी खंड और हमीरपुर खंड की 150 से ज्यादा आशा वर्कर्ज को सम्मानित किया गया। उन्हें रक्तचाप नापने की मशीन, शुगर जांच किट, थर्मामीटर सहित आवश्यक मेडिकल उपकरण भी प्रदान किए गए। मंच पर जब एक-एक करके आशा वर्कर सम्मान लेने पहुंचीं तो तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल गूंज उठा।

2 सेवारत सैनिकों और आपदा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि

कार्यक्रम की शुरूआत में हाल ही में इलाके के 2 सेवारत सैनिकों के आकस्मिक निधन और प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से जान गंवाने वालों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान उपस्थित सभी लोग भावुक हो उठे।

ट्रस्ट का कारवां लगातार बढ़ता रहेगा: अभिषेक राणा

सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक राणा ने कहा कि संस्था द्वारा महिला मंडलों, पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के परिजनों को सम्मानित करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है और यह आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट अब तक सैकड़ों मेडिकल कैंप आयोजित कर चुका है और आने वाले समय में और भी बड़े स्तर पर सामाजिक कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि महिला मंडलों के लिए टूर्नामेंट आयोजित किए गए हैं। महिला मंडलों, पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के परिजनों को ट्रस्ट सम्मानित कर चुका है। दर्जनों मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की निशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवाई गई है। कोरोना काल में भी सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट ने लोगों को मेडिकल किट बांटने और उनकी सेवा करने में कोई कसर नहीं रखी थी।

ट्रस्ट ने बनाई अलग पहचान: आशीष शर्मा

हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट ने पूरे उत्तरी भारत में पीड़ित मानवता की सेवा में अपनी विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जहां प्रदेश सरकार जरूरतमंदों की सेवा में पीठ दिखा रही है, वहीं सामाजिक संस्थाएं इस फर्ज को निभा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बदले की राजनीति में उलझी हुई है, जबकि जनता ने सेवाभाव की राजनीति के लिए उसे चुना था। आशीष शर्मा ने कहा कि सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट ने न केवल निचले हिमाचल बल्कि लाहौल स्पीति जैसे कबायली इलाके में भी जाकर निशुल्क मेगा मेडिकल कैंप लगाए हैं और वहां की जनता को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं। उन्होंने कहा कि सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट कभी भी जरूरतमंद की मदद से पीछे नहीं हटता और खुद वह अपने इलाके की लोगों की मदद के लिए भी कई बार सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट को ही अप्रोच करते आए हैं।

मानवता की सेवा ही हमारा धर्म: राजेंद्र राणा

कार्यक्रम में भावुक अंदाज में बोलते हुए सुजानपुर के पूर्व विधायक और ट्रस्ट के संस्थापक राजेंद्र राणा ने कहा कि ट्रस्ट ने कभी जाति, धर्म या विचारधारा पूछकर मदद नहीं की। मानवता की सेवा ही ट्रस्ट का धर्म और कर्म है। उन्होंने कहा कि जब ट्रस्ट का गठन हुआ, तभी यह प्रण लिया गया था कि सामाजिक सरोकारों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। यह सेवा का यज्ञ निरंतर चलता रहेगा और ट्रस्ट अपने पथ से विचलित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इन बरसातों में आई आपदा में भी ट्रस्ट प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचा है और मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। राशन और आर्थिक रूप से भी प्रभावित लोगों की मदद की गई है। उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में पहली बार आशा वर्कर्ज को सम्मानित करने के साथ-साथ उन्हें लाखों रुपए के मेडिकल उपकरण प्रदान किए गए हैं।