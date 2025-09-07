Hamirpur: खेतों में गली-सड़ी अवस्था में मिला महिला का शव, एक हफ्ते से थी लापता

नादौन शहर के साथ सटी भरमोटी पंचायत से गत 1 हफ्ते से लापता राज कुमारी (63) का शव क्षत-विक्षप्त हालत में पंचायत में ही एक खेत से बरामद हुआ है।

नादौन (जैन): नादौन शहर के साथ सटी भरमोटी पंचायत से गत 1 हफ्ते से लापता राज कुमारी (63) का शव क्षत-विक्षप्त हालत में पंचायत में ही एक खेत से बरामद हुआ है। इस अवसर पर पंचायत प्रधान निशा व पूर्व प्रधान प्रियतोष निशु ने बताया कि पंचायत घर के निकट ही एक खेत में मजदूर मक्की तोड़ रहे थे। इस दौरान उन्हें खेत के एक ओर से भयंकर दुर्गंध आई, जिस पर जब उन्होंने निकट जाकर देखा तो वहां राज कुमारी का शव पड़ा था। उन्होंने बताया कि यह शव बुरी तरह से गल-सड़ गया था और शरीर के कई भागों पर कीड़े लगे हुए थे। उन्होंने बताया कि इस दौरान तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। वहीं एसआई नरेश कुमार की अगुवाई में मौके पर आई पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

उन्होंने बताया कि शव को निकालने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गौर हो कि अति निर्धन परिवार से संबंधित राज कुमारी गत 1 सितम्बर को अचानक घर से लापता हो गई थी, तब से ही परिजन उसे ढूंढ रहे थे। उन्होंने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। यह शव इतनी गली-सड़ी अवस्था में था कि इसे लकड़ी के बक्से में डालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं महिला अपने पीछे विवाहित 2 बेटे व 1 बेटी छोड़ गई है। इस संबंध में जांच अधिकारी एसआई नरेश कुमार ने बताया कि मामला दर्ज करके सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।