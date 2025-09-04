Main Menu

Hamirpur: अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 44वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित, 150 यूनिट से अधिक रक्त जुटाया

Edited By Vijay, Updated: 04 Sep, 2025 07:27 PM

जिला मुख्यालय हमीरपुर में वीरवार को हिन्द समाचार पत्र समूह के संस्थापक अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 44वीं पुण्यतिथि पर समाजसेवी संस्था सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के सौजन्य से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया।

हमीरपुर (सौरभ कुमार/राजीव चौहान): जिला मुख्यालय हमीरपुर में वीरवार को हिन्द समाचार पत्र समूह के संस्थापक अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 44वीं पुण्यतिथि पर समाजसेवी संस्था सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट के सौजन्य से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया।
बचत भवन में आयोजित शिविर में बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शिविर में 150 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। इनमें बड़ी संख्या युवा वर्ग व नारी शक्ति की रही, जिन्होंने बढ़-चढ़कर रक्तदान किया। शिविर में पंजाब केसरी पत्र समूह के निदेशक श्री अभिजय चोपड़ा बतौर मुख्यातिथि शामिल हुए।
श्री अभिजय चोपड़ा, सुजानपुर के पूर्व विधायक राजिंद्र राणा, सर्व कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष अभिषेक राणा व हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने लाला जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर उन्हें नमन किया। इसके बाद अभिजय चोपड़ा ने मंच पर विराजमान पूर्व सैनिकों का अभिवादन किया। शिविर में अभिजय चोपड़ा व राजिंद्र राणा ने सभी रक्तदानियों को पंजाब केसरी पत्र समूह की ओर से प्रमाणपत्र व बैज देकर सम्मानित किया।
