  • हमीरपुर में नुकसान का जायजा लेने पहुंचे CM सुक्खू, और फिर नन्हे बच्चों की पूरी की यह अनोखी Wish

Edited By Jyoti M, Updated: 07 Sep, 2025 02:01 PM

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में हमीरपुर जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आपदाग्रस्त परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

हिमाचल डेस्क। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में हमीरपुर जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आपदाग्रस्त परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने चबूतरा गांव का भी दौरा किया, जहाँ भूस्खलन के कारण कई घर जमींदोज हो गए थे। उन्होंने अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।

अपने दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री सुक्खू ने जंगल-बैरी हेलीपैड पर एक दिलचस्प मुलाकात की। कुछ स्थानीय बच्चे उनसे मिलने आए और अपनी एक खास इच्छा बताई: वे मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में बैठना चाहते थे। बच्चों की इस अनोखी और मासूम ख्वाहिश को सुनकर मुख्यमंत्री मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत अपने पायलट को बुलाया और बच्चों को हेलीकॉप्टर के अंदर बिठाने का निर्देश दिया।

बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर तस्वीरें लीं और इस यादगार पल को हमेशा के लिए अपने दिल में संजो लिया। मुख्यमंत्री ने न केवल आपदा से प्रभावित लोगों की मदद की, बल्कि इन बच्चों की छोटी सी इच्छा पूरी करके उनके चेहरे पर भी मुस्कान लाई।

