Himachal: खाकी हुई दागदार, पुलिस कांस्टेबल सहित 2 लाेग चिट्टे के साथ गिरफ्तार

खाकी की आड़ में नशे का कारोबार करने वाले एक पुलिस कांस्टेबल का पर्दाफाश हुआ है। सोलन पुलिस ने एसडीआरएफ के एक कांस्टेबल और उसके साथी को चिट्टे के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

साेलन (अमित): खाकी की आड़ में नशे का कारोबार करने वाले एक पुलिस कांस्टेबल का पर्दाफाश हुआ है। सोलन पुलिस ने एसडीआरएफ के एक कांस्टेबल और उसके साथी को चिट्टे के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 4.60 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। मामले की पुष्टि एसपी साेलन गौरव सिंह ने की है।

एसपी के अनुसार बीती रात पुलिस थाना कुनिहार की टीम इलाके में गश्त पर थी, तो उसी दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि सुबाथू की तरफ से एक मोटरसाइकिल आ रही है, जिस पर दो युवक सवार हैं, जाेकि नशे का अवैध कारोबार करते हैं और इस समय भी चिट्टा सप्लाई करने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस थाना कुनिहार की टीम ने सनोगी नमक स्थान के पास नाकाबंदी की और मोटरसाइकिल को रोककर दोनों युवकों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से चिट्टा बरामद हुआ।

आरोपियाें की पहचान अंकुश कुमार (28) निवासी गांव नम्होल और नितीश (28) निवासी गांव टियुकरी (स्यांवा), डाकघर कुनिहार, तहसील अर्की व जिला सोलन के तौर पर हुई है। आरोपी अंकुश कुमार शिमला में एसडीआरएफ में पुलिस कांस्टेबल नियुक्त है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कुनिहार थाने में मामला दर्ज करके उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस उनके पुराने रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है और मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है।