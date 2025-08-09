Solan: कार के डैशबोर्ड से पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद, आराेपी गिरफ्तार

पुलिस थाना नालागढ़ के तहत न्यू नालागढ़ में पुलिस ने एक कार से एक पिस्टल, मैगजीन व एक जिन्दा कारतूस बरामद किया हैं। पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है कि आरोपी यह पिस्टल कहां से लाया था और क्यों लाया गया था।

बीबीएन (शेर सिंह): पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस टीम द्वारा न्यू नालागढ़ में एक कार को जांच के लिए रोका गया, जिसमें अमित सैणी पुत्र रवीन्द्र सिंह निवासी गांव भाटियां, तहसील नालागढ़, जिला सोलन सवार था।

तलाशी के दौरान उसकी गाड़ी के डैशबोर्ड से एक पिस्टल, मैगजीन व एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। बरामद पिस्टल के संबंध में युवक कोई वैध लाइसैंस प्रस्तुत नहीं कर सका जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आराेपी के विरुद्ध पुलिस थाना नालागढ़ में आर्म्स एक्ट के अधीन अभियोग पंजीकृत किया है।