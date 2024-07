अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ AAP का शिमला में प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लगाया हिटलरशाही का आरोप

Edited By Vijay, Updated: 30 Jul, 2024 03:45 PM

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए और उनके साथ जेल में दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए हिमाचल आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को केंद्र सरकार के खिलाफ डीसी ऑफिस शिमला के बाहर धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया।

हिटलरशाही पर उतर आई है केंद्र सरकार : सुरजीत ठाकुर

आप प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और झूठे केस बनाकर उन्हें फंसा रही है। सुरजीत ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने साजिश रचकर केजरीवाल को जेल में डाल दिया और अब उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। केजरीवाल लंबे समय से मधुमेह के मरीज हैं और उन्हें रोजाना इंसुलिन की जरूरत होती है, लेकिन अब यह बंद कर दिया गया है। इससे उनकी सेहत बिगड़ रही है और उनका शुगर लेवल 36 से ज्यादा बार 50 से नीचे जा चुका है, जोकि बेहद गंभीर समस्या है। अगर शुगर लेवल 50 से नीचे जाता है तो मरीज कोमा में जा सकता है। सुरजीत ठाकुर ने कहा कि इंडिया एलायंस के सभी घटक दल इस मामले में भाजपा के खिलाफ एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि गहरी साजिश के तहत केजरीवाल को जेल में रखने की हरसंभव कोशिश की जा रही है।

3 वर्ष की जांच में नहीं मिला कोई सबूत

सुरजीत ठाकुर ने बताया कि जिस कथित शराब घोटाले में आप के शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाला गया है, उसकी जांच पिछले 3 वर्ष से चल रही है, लेकिन अब तक कोई भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा जब हर मोर्चे पर फेल हो गई तो उसने अपने राजनीतिक विरोधियों को झूठे केस में फंसा जेल में डालने का हथकंडा अपना लिया।

आम कैदी की सुविधा तक नहीं मिल रही

सुरजीत ठाकुर ने आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल को जेल में आम कैदी को मिलने वाली सुविधाएं तक नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये भी कहा जा रहा है कि वे खुद अपना शुगर लेवल गिरा रहे हैं, लेकिन यह सब जानते हैं कि अपनी सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं करता। आप नेताओं को दल बदलना मंजूर नहीं था, इसलिए उन्हें झूठे केस बना जेल में डाला जा रहा है। इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

