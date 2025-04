Shimla: गुरु-शिष्य के रिश्ते पर फिर लगा दाग, अध्यापक पर छात्रा से छेड़छाड़ और धमकाने के लगे आरोप

गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते पर एक बार फिर से दाग लग गया है। इस बार एक अध्यापक पर स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने और उसे धमकियां देने के आरोप लगे हैं।

शिमला (संतोष): गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते पर एक बार फिर से दाग लग गया है। इस बार एक अध्यापक पर स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने और उसे धमकियां देने के आरोप लगे हैं। इस बाबत पीड़िता के पिता ने ढली पुलिस थाना में आरोपी अध्यापकों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने भी बीएनएस की धारा 78, 351(3), 352 के तहत मामला दर्ज कर सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी बेटी को आरोपी शिक्षक बीते कई हफ्तों से परेशान कर रहा है। आरोपी 12 फरवरी से लगातार पीड़िता को फोन कॉल और आपत्तिजनक संदेश भेज रहा है। पहले तो परिवार ने इस मामले को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब स्थिति बिगड़ती चली गई तो उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और मामले को पुलिस के समक्ष रखा।

शिक्षक पर आरोप है कि 17 अप्रैल को उसने पीड़िता व उसके पिता को फोन पर धमकी दी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस तरह की हरकतें न केवल उसकी बेटी की पढ़ाई और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं, अपितु परिवार को भी असुरक्षित महसूस हो रहा है।

एसएसपी शिमला संजीव गांधी ने कहा कि पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। चूंकि मामला काफी संगीन है और छात्रा से जुड़ा हुआ है, इसलिए भेजे गए आपत्तिजनक संदेशों व सीडीआर को खंगाला जा रहा है। मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है।

